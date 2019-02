El festival Paraíso se postula como el Sónar madrileño con el avance de su edición 2019

El año pasado nació un nuevo festival de música en Madrid: Paraíso. Su cartel novedoso y fresco convirtió en éxito la cita en el campus de la Universidad Complutense. Este año, el festival Paraíso vuelve a la carga con un adelanto de las actuaciones que ofrecerá los próximos 14 y 15 de junio repitiendo localización.

Paraíso ha dado a conocer, de la mano de su director José Morán en el hotel Gran Meliá Palacio de los Duques, nuevos nombres de artistas que, como el resto del cartel configurado hasta el momento, se mueven en diferentes territorios de la electrónica y su confluencia con otros géneros.

Asimismo, el festival presenta un nuevo escenario, Nido, con propuestas de DJs y productores locales como apuesta del festival por visibilizar el panorama electrónico madrileño. “Está en nuestro ADN la vocación por convertirnos en un catalizador del talento local. Este año el Escenario Nido estará dedicado a la escena de Madrid, que se encuentra en plena efervescencia”.

Paraíso regresa el 14 y 15 de junio en el mismo espacio verde de la Universidad Complutense de Madrid, con su apuesta por ser un festival cómodo y sostenible en el que se cuiden todos los detalles y donde disfrutar de la música entre instalaciones artísticas, un espacio gaming, zonas de

descanso y un área gastronómica con propuestas saludables.

Un espacio y ambiente idóneos para disfrutar de un cartel que explora la creación electrónica de 15 países, con 32 artistas procedentes de Europa, América del Norte, América del Sur, Caribe y África.

Diez artistas de diez

La electrónica con sello francés refuerza su presencia en Paraíso con la incorporación de Charlotte Gainsbourg y el dúo Polo & Pan, artistas en cuyos trabajos está presente el french touch de la escuela creada por Cerrone, quien recientemente confirmó su participación en el festival.

La icónica cantante, actriz y directora franco-británica actuará en Madrid tras su aclamado álbum Rest (Because Music, 2017) y la reciente publicación de su EP Take 2 (Because Music, 2018), con un directo tan emocionante como inquietante. Por su parte, Polo & Pan nos traen un homenaje al amor y al optimismo, un concierto que nos llevará a un terreno especialmente melódico, pop y heterogéneo, donde cabe de la bossa nova a

la cumbia.

Desde el Reino Unido llegan tres nuevos directos: la banda escocesa CHVRCHES, los londinenses Superorganism, con propuestas que se mueven entre el pop y la electrónica, y el dúo Mount Kimbie, a quienes debemos el término “postdubstep”. Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty traerán a Paraíso toda la adrenalina que despliegan en sus conciertos, con un álbum que trasciende lo romántico para hablar de compromiso social y político, Love is Dead (Glassnote Records, 2018).

También el colectivo formado por integrantes de Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, prometen no dejarnos indiferentes con la presentación de su primer álbum homónimo, Superorganism (Domino, Hostess, 2018). Por último, Mount Kimbie aterrizan en Paraíso tras publicar su primera mezcla para la venerada serie DJ-Kicks (!K7 Records, 2018) y su LP Love What Survives (Warp Records, 2017), un punto de inflexión en su sonido que no entiende de etiquetas y que hace visible la evolución que ha atravesado el dúo.

El irlandés con base en Suiza, Mano Le Tough abre la veda de los DJ sets en estas nuevas confirmaciones. Su estilo ecléctico incluye incursiones en el house, el techno, el disco o el new wave, lo que le convierten en uno de los elegidos para renovar la escena europea. Desde el otro lado del Atlántico nos visitarán el canadiense Jaques Greene y el estadounidense Channel Tres, dos jóvenes exponentes del nuevo house hecho en América del Norte. El primero se caracteriza por unas atmósferas introspectivas y una sensibilidad melódica propias de un maestro, lo que le ha convertido en uno de los nombres más punteros de Canadá.

Por otro lado, los ritmos de Channel Tres recuerdan más al house de Detroit renovado y conducido por una voz hipnótica que se ha ganado las mejores alabanzas de la crítica.

Y en lo que se refiere al talento nacional, los barceloneses John Talabot y North State también se apuntan al cartel y muy pronto lo harán los doce DJ de Madrid que actuarán en el nuevo Escenario Nido. Talabot, el productor más internacional de la electrónica patria, llega a Paraíso con un sonido tan oscuro como vitalista, un house envolvente cagado de matices. Por último, los hermanos Laia y Pau Vehí, North State, protagonizarán uno de los directos más interesantes como representantes nacionales del future bass.

Además, el festival informa que los integrantes del dúo brasileño Selvagem, que ya formaba parte del cartel, han tomado la decisión de emprender distintos caminos. Es por eso que finalmente actuará en el festival Millos Kaiser, una de las dos caras de este dúo y especialista en recuperar joyas olvidadas de la música brasileña.

Cuatro escenarios, un Paraíso

En tanto a la configuración del espacio del festival, Paraíso añadirá un nuevo escenario en su segunda edición para dar visibilidad a la escena local madrileña. El Escenario Paraíso, el principal, acogerá algunos de los directos más interesantes del actual panorama electrónico. El Escenario Club ofrecerá directos de electrónica más ambiental durante el día para convertirse en una explosiva pista de baile de noche, y el Escenario Manifesto by Absolut, escondido en el bosque del festival, agrupará las propuestas más exóticas del cartel.

Como novedad, el festival presenta el Escenario Nido, dedicado a la programación de DJ y productores locales que tienen mucho que aportar al panorama electrónico. Paraíso quiere convertirse en catalizador de la escena de Madrid impulsando proyectos que den visibilidad al talento local. El escenario contará con un programa de seis actuaciones cada día que serán anunciadas en las próximas semanas.

Cartel por días

Los nuevos nombres confirmados se suman al cuidado cartel que está configurando el festival y que cerrará en unas semanas. La programación para los días 14 y 15 de junio se plantea de la siguiente manera.

Viernes 14 junio

Bob Moses, Carista, Cerrone, CHVRCHES, Jacques Greene, John Talabot, Kampire, KiNK, Maribou State, Mula, Nicola Cruz, Orpheu The Wizard, Polo & Pan, Raphaël Top-Secret, Ross From Friends, Solomun y Young Marco.

Sábado 15 junio

Antal, Channel Tres, Charlotte Gainsbourg, Kalabrese, Laurent Garnier, Mano Le Tough, Max Abysmal, Millos Kaiser, Motor City Drum Ensemble, Mount Kimbie, North State, Or:la, Pional, Rhye y Superorganism.

Próximamente se confirmará el resto del cartel: cuatro artistas internacionales y los doce DJs locales del nuevo Escenario Nido.