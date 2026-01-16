Una experiencia única en Lariot Collective de Madrid con la obra del artista cubano Ernesto Crespo

Con El bosque, el artista cubano Ernesto Crespo, pintor y escenógrafo, transforma el espacio expositivo de Lariot Collective en un dispositivo teatral total, ofreciendo a los visitantes una oportunidad excepcional de experimentar una exposición única en el escenario madrileño. La galería se activa como escenario, caja escénica y bastidor, un lugar donde la pintura deja de ser fondo para convertirse en telón, y el espacio se organiza como una dramaturgia que se despliega en el tiempo.

La instalación se construye a partir de una secuencia de escenas encadenadas: umbrales, arcos y aperturas funcionan como entradas y salidas, marcando ritmos, pausas y transiciones. El recorrido no responde a una lógica lineal, sino a una estructura dramatúrgica abierta, en la que cada desplazamiento introduce una variación. El visitante no observa la obra desde la distancia: entra en escena y asume el papel de intérprete.

El espacio de Lariot Collective es radicalmente intervenido. Las superficies pictóricas, de apariencia vegetal y orgánica, operan como decorados inestables que alteran la percepción arquitectónica del lugar. Pintura y escenografía se funden en un entorno inmersivo que desborda la lógica expositiva convencional.

En este teatro-bosque emerge una experiencia de carácter casi místico, donde el tiempo se suspende y la percepción se intensifica. El cuidado, la atención y la reparación se entienden como gestos escénicos y rituales. En El bosque, la pintura se afirma como una práctica central y resistente, capaz de generar espacio, relato y experiencia.

El proyecto refleja la mirada de Ernesto Crespo, artista visual y diseñador escénico, nacido y formado en Cuba, actualmente residente en España. Su obra gira en torno a la construcción de la imagen dentro de los lenguajes pictóricos, instalativo y cinematográfico, y su interés se centra en cómo narrar historias a través de la pintura y el espacio, explorando la vida, la muerte, la esperanza, la verdad y la ficción.

La propuesta se inscribe plenamente en la línea de investigación y experimentación de Lariot Collective, un espacio que concibe la galería como un laboratorio activo. La galería desarrolla proyectos con artistas emergentes y consagrados, consolidando un recorrido desde su background internacional en Londres y su espacio actual en Madrid, generando diálogos intergeneracionales y procesos de creación arriesgados y experimentales.

El bosque se presenta así como una obra irrepetible en el contexto madrileño, donde mirar es actuar, recorrer es interpretar y donde la pintura, en la doble práctica de Crespo como pintor y escenógrafo, se reafirma como un lenguaje vivo capaz de sostener una experiencia estética, espacial y espiritual.