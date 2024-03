Emma Molina, galerista: «Quiero traer México a España, es un país cultísimo para el arte contemporáneo»

Galerista. Emma Molina (Monterrey) es mexicana y ha venido en decenas de ocasiones a España para participar en ARCOmadrid. En esta ocasión, y esperando ver resultados para instalarse definitivamente en la capital, que está convirtiéndose en el epicentro de la actividad artística de América Latina, va a participar en la Semana del Arte con la apertura de una galería de arte efímera con la exposición Intervalos Identitarios.

Molina es una de las grandes damas del galerismo mexicano, tiene nombre propio en Monterrey, y lleva desde 1997 trabajando en el mercado del arte contemporáneo. Quiere instalarse en España, los mexicanos son la tercera comunidad internacional más amplia en nuestro país, sobre todo en Madrid. «Ese público me interesa porque conozco bien sus gustos», determina.

Considera que España lo está haciendo muy bien con respecto al arte contemporáneo y es un país atractivo para invertir e instalarse. «Me falta conocer la escena local, y en eso estoy trabajando ahora con esta galería en la calle Belén, en el Barrio de las Salesas. Quiero ver cómo están los artistas, qué buscan y qué les gusta hacer, y por supuesto qué acogida tienen mis artistas aquí», explica.

¿Quién es Emma Molina?

Qué buena pregunta. Soy de Monterrey, crecí allí y mis primeros pasos en el mundo del arte fueron grandes, y ya hace 40 años. Contribuí a abrir el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), allí estuve trabajando durante siete años, más o menos. No tenía cargo de dirección, pero sí que trabajé mucho en toda la organización de actividades para generar fondos y para convocar público, así como en labores de mercadotecnia y relaciones públicas.

Aquello me cambió a mí la vida porque yo tenía muy poco conocimiento de lo maravilloso que es el mundo del arte, así que a los siete años de estar allí decidí abrir mi galería en Monterrey y aquí estoy, muy feliz. El arte me hace ver la vida desde otro ángulo.

¿Nadie de tu alrededor tenía relación con el arte?

No, no, simplemente fue casualidad y creo que por eso lo valoro tanto, jamás pensé que esto lo iba a poder hacer. No entraba ni en mis planes. Toda mi familia viene de sectores industriales de Monterrey, es una ciudad muy industrial. ¿Conoces México?

No, no conozco México.

Tendrás que venir. Este país es excitante, creo que esa es la palabra que mejor define a México. Es maravilloso y muy contrastado. Nosotros venimos de Monterrey y nuestros artistas son de allí, en este momento estamos asistiendo a un momento bárbaro de crecimiento de la ciudad y eso se deja notar en todo, imagínate.

Y vienes a España a participar en la Semana del Arte, alrededor de ARCOmadrid, pero con una galería efímera. ¿Es el preludio de una instalación definitiva aquí? Los mexicanos son la tercera comunidad internacional más numerosa en España.

Esta galería efímera es una prueba para ver qué pasa y, además, te voy a ser sincera: quiero ver si tengo fuerzas de hacerlo porque no soy exactamente una niña, así que quiero saber si puedo con los cambios de ir y venir. Aunque la verdad es que me encantaría, es muy estimulante estar tres meses aquí y allí. Tengo la necesidad de ello, pero debo ver si puedo con todo lo que implica estar en Monterrey y España.

Entiendo, entonces, que el panorama del arte contemporáneo español es de tu gusto. Al final, instalarse aquí, aunque sea de manera efímera, es una inversión.

Llevo observando a España en los últimos años y pensando que en el arte lo más importante es el intercambio cultural, y en esta exposición de Intervalos Identitarios hay mexicanos y españoles. Al final, el galerismo trata de importar y exportar artistas. De modo que si nos instalamos aquí será para llevar obra española a México, tender puentes, y viceversa.

Desde el año 2000 he venido a ARCOmadrid, no todos los años, pero conozco bien la feria, y desde entonces todo ha cambiado mucho y España lo está haciendo muy bien. No sé cómo lo han hecho, pero ahora mismo Madrid y España son un referente muy importante del mercado. Hay un movimiento muy intenso y eso ha hecho que me plantee realmente tomar esta decisión de venir. Estuve ya el año pasado y vi que había sucedido algo, un boom para convertir a España en uno de los países más atractivos para el mundo del arte contemporáneo.

Me falta conocer la escena local, y en eso estoy trabajando ahora con esta galería en la calle Belén, en el Barrio de las Salesas. Quiero ver cómo están los artistas, qué buscan y qué les gusta hacer, y qué acogida tienen mis artistas aquí. La energía que se percibe en España es envidiable. ¡Envidiable!

Quizá te ves hermanada, la oferta de galerías es muy amplia en España y ahora se eleva con la llegada de galeristas de América Latina.

Como decías antes, en España y Madrid, sobre todo, hay mucha población mexicana, no es fija, porque van y vienen, pero sí que es numerosa. Estos mexicanos a mí me interesan, dado que conozco muy bien sus gustos, sus idiosincrasias, sus costumbres, etc. Así que nos interesa este mercado español. Desde el punto de vista cultural, el intercambio de artistas va a beneficiar a los coleccionistas de ambos países.

Los coleccionistas mexicanos dicen que el galerismo en México ha mejorado, en parte a que el público cada día es más sofisticado y está más educado. ¿Qué opinas?

Si te hablo de Monterrey puedo decirte que es una ciudad aún muy joven en este ámbito. Digamos que la cultura regiomontana tiene poco tiempo y su historia es muy joven aún. En este caso, hablamos de cinco o seis millones de personas, no más. Donde sí está mejorando todo muchísimo es en México D.F. Los últimos 30 años han sido efervescentes, ha crecido su cultura y su coleccionismo, aunque no nos podemos comparar con Europa. Han sentido que coleccionar arte no es sólo comprar pintura, sino que es una forma de investigar lo que está comprándose, conocer artistas y tomar como costumbre el coleccionismo de obras de arte. México en este aspecto creo que aún está en ruta de ser un gran país en la compra de arte, en esto España está más avanzado y está avalado por una historia más extensa. Aquí, ustedes los españoles, tienen una ventaja astronómica, son un país increíblemente educado y cultísimo, y nosotros estamos siendo muy ambiciosos a la hora de venir y tratar de aprender lo que hacen bien.

¿Cómo es el gusto del arte de los mexicanos? ¿Qué compran?

El gusto de los mexicanos es bastante ecléctico. Depende de la zona porque México es un país, como tú bien sabes, muy diferente entre lugares. Igual que España, la parte norte es totalmente opuesta a la parte sur. Así que en México, si tú eres un coleccionista de Oaxaca vas a tener una inclinación a consumir arte producido en Oaxaca y si eres un coleccionista de la parte norte de México, vas a ser un coleccionista que consume más arte contemporáneo, que es lo que más predomina en el norte. En el centro de México hay un gusto muy ecléctico, dado que tienen muchísima más oferta y muchísimos más museos que el resto del país y hay una difusión del arte más fuerte.

¿Y el gusto de tus clientes, Emma?

Yo me dirijo generalmente a un público que le interesa el arte muy contemporáneo, muy conceptual. Existe una tendencia enorme a la pintura, a la buena escultura y, por supuesto, a la fotografía, por ello hemos incluido en esta Galería Emma Molina efímera Madrid a tres artistas españolas del mundo de la performance, estamos tratando de darle más espacio y darle difusión.

Nosotros hemos tenido la suerte de contar con Nerea Ubieto, nuestra curadora, para que trajera a Alba Soto, Mónica Mura y Ana Matey, las tres españolas y maravillosas. Con esto lo que queremos es mostrarle al público regiomontano que las españolas también se pintan solas ya.

Queríamos una oferta equilibrada, hay cinco hombres en el programa de la galería, uno de ellos español, Miguel Soler-Roig, que esperemos que guste aquí tanto como ya le quieren allí en México.

¿Os molesta que cuando se habla de arte mexicano siempre se piense en el arte más apegado a lo indígena?

No, para nada. No nos mueve nada. Hablar del pasado es ver el futuro, así que no hay ningún problema con eso. Hay artistas muy queridos en México que tienen toda la iconografía de nuestra historia. A la galería hemos traído a un artista que se llama Carlos Lara y que, precisamente, usa mucho la estética e iconografía mexicana. Creo que llamará la atención.

En México la difusión de vuestro arte y artistas, ¿también va de la mano del Estado o sólo desde la promoción privada?

No sé cuál es el porcentaje que ustedes usan en España para esa difusión. En Francia, por ejemplo, es altísimo. En México hay algún programa, pero tendríamos que hacer muchísimo más para poder equipararnos con el resto de países del mundo. Debemos ser más confiados con todo lo que la cultura puede hacer por nosotros como país, como sociedad. Si apoyas el arte, la sociedad es más creativa e inclusiva. Creo que genera un sentimiento de felicidad. Es una necesidad elemental de una sociedad y México todavía tiene que considerar ese como algo importante. Hemos tenido gobiernos que sí le han dedicado un poco más de tiempo y dinero, pero aún no es suficiente.

La cultura como una herramienta de progreso, tanto social, como económico. Al fin y al cabo, es una industria.

Por supuesto, por supuesto. Además, es una gran industria que apoya a la economía de un país. Por ejemplo, ustedes en España lo hacen muy bien. Los museos, sin ir más lejos, son el reflejo de lo que un gobierno puede lograr, ahora en España. Los museos españoles son un reflejo de la buena promoción que se hace, aunque entiendo que hay cosas que los españoles echan en falta.

El galerismo en España está en buen momento, pero si les preguntamos quizá lo que se echa en falta es que bajen los impuestos para la compraventa de arte.

¡Huy! Eso me encantaría. Los impuestos lo hacen todo más difícil todavía. Aunque con que den su apoyo al arte español, ya es un gran principio…

@MaríaVillardón