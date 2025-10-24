ELYELLA lanza su segundo disco para descubrir qué es “Lo más importante”

ELYELLA lanza su segundo disco, “Lo más importante”. Una colección de canciones convertida en una declaración vital, una celebración de la autenticidad y del poder de seguir adelante. El dúo formado por ELLA y MØNØ construye así un viaje emocional entre la aceptación, la esperanza y el amor propio, donde la música se convierte en refugio, impulso y luz. El álbum, editado por Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales y en una edición especial en vinilo azul con purpurina que ya se puede adquirir en la tienda online de Vanana Records y en tiendas de música seleccionadas.

“Lo más importante” reúne colaboraciones con artistas consagrados y emergentes esenciales de la escena alternativa —Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Lori Meyers, La La Love You, Siloé, Merino, Besmaya, Suu, Kaia Lana y Elem— que interpretan las canciones de ELYELLA. Cada una de ellas es un capítulo de una historia compartida que invita a reconocerse, a dejar atrás lo que no suma y abrazar lo que de verdad importa. Temas como “Podemos vencer” (ft. Siloé), “Muchas vidas por vivir” (ft. Merino) o “Que nada nos pare” (ft. La La Love You) son himnos de resistencia y alegría; “Tenemos la respuesta” (ft. Lori Meyers) impulsa al carpe diem; “Lo bien que suenas” (ft. Besmaya) y “Nadie lo podrá cambiar” (ft. Elem) celebran la autenticidad; “Cuándo cerrar” (ft. Iván Ferreiro) invita a parar, soltar y reconectar con lo que nos hace bien; “Nunca más” (ft. Kaia Lana) cruza fronteras para abrir el diálogo a otras voces; mientras “Me falta tu voz” (ft. Suu) y “Tu nombre” (ft. Love of Lesbian) abrazan la nostalgia y la memoria. En este disco, ELYELLA se ha reunido de un equipo de trabajo formado por Pau Paredes – colaborador imprescindible en toda la trayectoria del dúo–, Borja Navarro y Víctor Mejías para acompañarlos en todo el proceso de creación.

En lo musical, ELYELLA fusiona pop y electrónica emocional con beats luminosos y momentos íntimos. “Lo más importante” es su trabajo más maduro y expansivo, un álbum que fluye en la energía de la pista de baile y que encuentra momentos para la calma introspectiva. Este nuevo trabajo toma el relevo a su LP debut, “Dreamers” (Vanana Records, 2019), en el que participaron artistas como Zahara, Jero Romero, Dorian, Neuman o el director de orquesta Alfonso G. Aguilar; y a otros sencillos como “Bailando mal” (ft. Ginebras) o “La Historia Interminable” (ft. Marc Ros y Magüi).

La gira de salas de “Lo más importante” arranca con dos noches en La Riviera de Madrid para las que ELYELLA ha agotado todas las entradas. La primera fecha, celebrada el pasado 18 de octubre, desató la locura entre sus incondicionales con momentos estelares como la actuación sorpresa de Noni de Lori Meyers o el instante en el que ELLA y MØNØ desaparecieron del escenario para reaparecer lanzando hits desde el centro de la pista. El sábado 8 de noviembre, la mítica sala madrileña volverá a ser suya. Además, su show imparable de luz, baile y energía recorrerá una serie de salas seleccionadas el próximo año en Murcia (31 de enero), Zaragoza (7 de febrero), Alicante (7 de marzo) o Barcelona (14 de noviembre) junto a otra localidad por anunciar (24 de octubre) y a un fin de gira muy especial en Madrid que se dará a conocer próximamente. Las entradas para las fechas confirmadas ya están a la venta en www.elyellamusic.com.