ELYELLA lanza su segundo disco para descubrir qué es “Lo más importante”

ELYELLA lanza su segundo disco para descubrir qué es “Lo más importante”
ELYELLA

ELYELLA lanza su segundo disco, “Lo más importante”. Una colección de canciones  convertida en una declaración vital, una celebración de la autenticidad y del poder  de  seguir  adelante.  El  dúo  formado  por  ELLA MØNØ construye  así  un  viaje  emocional entre la aceptación, la esperanza y el amor propio, donde la música se  convierte en refugio, impulso y luz. El álbum, editado por Vanana Records, ya está  disponible en todas las plataformas digitales y en una edición especial en vinilo  azul con  purpurina que  ya  se  puede  adquirir  en  la tienda  online  de  Vanana  Records y en tiendas de música seleccionadas. 

“Lo más importante” reúne colaboraciones con artistas consagrados y emergentes  esenciales de la escena alternativa —Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Lori MeyersLa La Love You, Siloé, Merino, Besmaya, Suu, Kaia Lana y Elem— que interpretan las canciones de  ELYELLA.  Cada  una  de  ellas  es  un  capítulo  de  una  historia  compartida que invita a reconocerse, a dejar atrás lo que no suma y abrazar lo que  de verdad importa. Temas como “Podemos vencer” (ft. Siloé), “Muchas vidas por  vivir”  (ft. Merino) o “Que nada nos pare”  (ft.  La  La  Love You) son  himnos  de  resistencia y alegría; “Tenemos la respuesta” (ft. Lori Meyers) impulsa al carpe  diem; “Lo bien que suenas” (ft. Besmaya) y “Nadie lo podrá cambiar” (ft. Elem) celebran la autenticidad; “Cuándo cerrar” (ft. Iván Ferreiro) invita a parar, soltar  y reconectar con lo que nos hace bien; “Nunca más” (ft. Kaia Lana) cruza fronteras  para  abrir  el  diálogo  a  otras  voces;  mientras “Me  falta  tu  voz”  (ft.  Suu) y “Tu  nombre”  (ft. Love of Lesbian) abrazan la nostalgia  y la memoria. En este disco,  ELYELLA  se  ha  reunido  de  un  equipo  de  trabajo  formado  por  Pau  Paredes – colaborador imprescindible en toda la trayectoria del dúo–, Borja Navarro y Víctor  Mejías para acompañarlos en todo el proceso de creación.  

En lo musical, ELYELLA fusiona pop y electrónica emocional con beats luminosos y momentos íntimos. “Lo más importante” es su trabajo más maduro y expansivo,  un álbum que  fluye en la energía de la pista de baile y que encuentra momentos  para  la  calma  introspectiva.  Este  nuevo  trabajo  toma  el  relevo  a  su  LP  debut,  “Dreamers” (Vanana Records, 2019), en el que participaron artistas como ZaharaJero Romero, Dorian, Neuman o el director de orquesta Alfonso G. Aguilar; y a  otros sencillos como “Bailando mal” (ft. Ginebras) o “La Historia Interminable” (ft. Marc Ros y Magüi).  

La gira de salas de “Lo más importante” arranca con dos noches en La Riviera de  Madrid para las que ELYELLA ha agotado todas las entradas. La primera  fecha,  celebrada el pasado 18 de octubre, desató la locura entre sus incondicionales con  momentos  estelares  como  la  actuación  sorpresa  de  Noni  de Lori  Meyers o  el  instante  en  el  que  ELLA  y  MØNØ desaparecieron  del  escenario  para  reaparecer  lanzando hits desde el centro de la pista. El sábado 8 de noviembre, la mítica sala  madrileña volverá a ser suya. Además, su show imparable de luz, baile y energía recorrerá  una  serie  de salas  seleccionadas el  próximo  año  en  Murcia (31  de  enero),  Zaragoza (7  de  febrero),  Alicante (7  de  marzo)  o  Barcelona (14  de  noviembre) junto a otra localidad por anunciar (24 de octubre) y a un fin de gira muy especial en Madrid que se dará a conocer próximamente. Las entradas para  las fechas confirmadas ya están a la venta en www.elyellamusic.com.  

Lo último en Cultura

Últimas noticias