Mejor prevenir que curar. Ganarle años a la vida y llenar de vida los años. (Ediciones B) es el nuevo libro del Dr. Jesús Sánchez Martos. Una guía súper completa con preguntas frecuentes sobre salud, pero respondidas por un médico y no por San Google, que es lo que más solemos hacer los españoles y no es fiable. De hecho, seis de cada 10 españoles usa internet para informarse sobre su salud, pero el buscador acierta sólo el 34% de diagnósticos, según datos arrojados por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI).

¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Cuál es la mejor alimentación para estar sano? ¿Cómo sé si estoy teniendo un ataque al corazón? ¿Qué hago si alguien sufre un atragantamiento? ¿El cáncer es hereditario? ¿Qué tengo que tomar si no puedo dormir por las noches? ¿Cuáles son, en definitiva, los mejores consejos para llevar una vida saludable?

En esta guía práctica, el popular y respetado Dr. Sánchez Martos responde a estas y otras preguntas frecuentes sobre salud y comparte con los lectores los conocimientos que ha ido acumulando a lo largo de sus años de experiencia en el ámbito de la medicina.

«Creo que la población general debe tener acceso a los consejos de salud desde el rigor de la ciencia y la experiencia clínica y espero que este libro les pueda servir para evitar consultar con tanta frecuencia al Dr. Google, que tanto daño hace a las personas, como consecuencia de la falta de autocontrol de muchas de sus publicaciones», explica a OKDIARIO.

De manera simple y didáctica, el autor nos enseña a prevenir las enfermedades y malestares más comunes que podrían poner en jaque nuestra salud. El Dr. Sánchez Martos está convencido de que es posible vivir más y mejor, y de que para ello son esenciales el autocuidado y el acceso a información de calidad. Gracias a este libro podremos dar el primer paso para llevar una existencia saludable y feliz durante muchos años.

«Una persona bien informada es mucho más difícil que enferme, y un enfermo bien informado es mucho más fácil que pueda controlar su enfermedad y, en muchos casos, llegar a curarse», explica el Dr. Sánchez Martos.

Con respecto a los españoles y la salud, el autor detalla que no le damos la suficiente importancia al autocuidado de la salud en nuestro país. «Y nunca he entendido que, a pesar de tantos estudios que demuestran la eficacia del autocuidado de la salud y el ahorro en vidas y en dinero que ello conlleva, nuestras autoridades no hayan potenciado ni patrocinado un programa o espacio de salud que pueda ayudar a vivir más y mejor y a controlar las enfermedades, y que no sean las enfermedades las que nos controlen a nosotros».

Pero, además, aclara, «si a esto añadimos que un programa de este corte contribuiría de forma indiscutible a disminuir la automedicación, no existe razón para que nuestros políticos no apuesten por la educación para la salud en los medios de comunicación».

Sobre el Dr. Sánchez Martos

Sánchez Martos es doctor en Medicina y Cirugía. Además, es diplomado en Enfermería. Ha sido galardonado con numerosos premios, destacando el Premio Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la UCM y el Premio Nacional de la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet.

Desde hace más de treinta años es Catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, y, actualmente, colabora en varios medios de comunicación -Sálvame, Onda Madrid, Telemadrid, entre otros- informando sobre medicina y defendiendo la humanización de la Asistencia Sanitaria.