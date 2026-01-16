Cristina Babiloni: lienzo y materia en su exposición en el barrio de Salamanca de Madrid

Opera Gallery Madrid presenta “Ecos de Vida”, la primera exposición individual de Cristina Babiloni con la galería tras el anuncio de su representación global. La exposición, que podrá visitarse hasta el 14 de febrero de 2026, reúne una selección de sus últimas pinturas y esculturas que refleja la profunda conexión y compromiso de la artista, nacida en Castellón, con el mundo natural, y en particular con los océanos y el fondo marino.

Babiloni emplea telas de arpillera, arenas, pintura acrílica, cartones, cerámicas y metacrilato para construir ecosistemas marinos imaginarios. Su última serie se centra en la contemplación de tierras, volcanes y materias terrestres que le permiten crear nuevas formas y paisajes, tendiendo un puente entre la tierra y el mar.

Babiloni difumina los límites entre la pintura y la escultura. Su obra canaliza los ritmos y las transformaciones del mundo natural, un ecosistema en perpetuo movimiento.

“Estamos encantados de acoger la primera exposición individual de Cristina Babiloni”, afirma Belén Herrera Ottino, directora de Opera Gallery Madrid. “Su innovador uso de los materiales y su profundo compromiso con el medio ambiente hacen de Cristina Babiloni una voz única en el panorama artístico contemporáneo, capaz de fortalecer nuestro vínculo con la naturaleza, transformando la materia en emoción y la contemplación en reflexión”.

Cristina Babiloni (Castellón de la Plana, 1981) es una artista multidisciplinar de ascendencia francesa y española, que vive y trabaja en Castellón. Su carrera explora principalmente la pintura, pero también desarrolla otras disciplinas como la escultura, el dibujo y el objeto artístico. En sus composiciones utiliza elementos y técnicas procedentes del ámbito de la construcción y la industria cerámica. Su proceso creativo sigue una circularidad en los materiales que utiliza en

Cristina Babiloni en su estudio en Castellón, España, en noviembre de 2025 © Enrique Palacio forma de collage, donde la textura, la energía y la composición adquieren un papel esencial. A través de esta metodología, Babiloni transforma la materia en un lenguaje visual propio para hablarnos de la relación entre el hombre y la naturaleza.

Con paletas de colores vibrantes y dinámicas, crea escenas naturales inmersivas concebidas para despertar calma, introspección y conciencia sobre nuestra conexión con el entorno. El movimiento y cambios de los ecosistemas, junto a la búsqueda de armonía entre lo natural y lo humano, constituyen temas centrales en su trabajo.

Babiloni ha expuesto en ámbito internacional con exposiciones individuales en Madrid, Nueva York y Andorra, y ha participado en ferias como ARCOmadrid.

Su obra forma parte de relevantes colecciones privadas, como la Colección de Arte de J.P. Morgan Chase, así como de espacios institucionales y corporativos. En noviembre de 2025 inauguró ‘Caleb’ en la Fundación Bancaja de Valencia, una de sus exposiciones individuales más importantes hasta la fecha.

Babiloni también colabora activamente con fundaciones y proyectos benéficos, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, las causas sociales y el arte como vehículo de concienciación.