El truco de Álex González para mantenerse musculado a los 45 años: «La motivación está sobrevalorada»

Álex González tiene un truco para mantenerse musculado a los 45 años, con una frase que nos puede cambiar la vida. Motivarse para levantarse pronto e ir a entrenar, hacer una dieta estricta, al menos, durante la semana y una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. estos cambios que quizás hasta el momento no sabíamos y con ciertos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

A medida que se acerca el buen tiempo, tenemos más y más ganas de ponernos en forma, en especial para lucirnos en un verano que promete mucho calor. Este tipo de trucos de expertos puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada detalle contará. Es hora de estar muy pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este actor nos ayuda a descubrir una forma de mantenerse en forma, de una manera racional y con una edad en la que no es nada fácil ganar tiempo o conseguir vencer la pereza para uno mismo.

La motivación está sobrevalorada

Hay personas que están más o menos en forma, en un proceso que puede acabar siendo sobrevalorado. Motivarse es importante, pero lo es aún más algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días que tenemos por delante.

Será el momento de poner en práctica una serie de consejos que llegan de la mano de grandes profesionales, saber la manera que nos ayudará a mantenerse musculado con algunos elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Este tipo de elementos son esenciales para marcar y conseguir objetivos.

De tal forma que quizás con un pequeño esfuerzo podremos acabar teniendo algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará ciertos detalles que pueden acabar siendo esenciales. Esta manera de organizarse puede necesitar un extra que se traduce en un esfuerzo que puede ser esencial.

Al sumar años y responsabilidades, organizarse para poder hacer ejercicio o mantener una dieta, se hace un poco más difícil. Este tipo de elementos pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial. Álex González no duda en darnos esta frase que puede cambiarlo todo.

Álex González para mantenerse musculado a los 45 años tiene este truco

En una reciente entrevista a la revista Menshealth Álex Gonzáles confesó el truco para mantenerse musculado a los 45 años: «Para ser constante, lo que me ayuda es no negociar conmigo mismo. La motivación está sobrevalorada». Algo que debemos tener claro es que sin conocernos se hace difícil conseguir grandes cambios en este día a día.

Los expertos Squatfit nos explican en su blog algunos consejos esenciales para conseguir esa masa muscular que necesitamos: «Esta es la pregunta que me han hecho miles de veces y aquí te daré la respuesta. El incremento de masa muscular se basa en la elevación del peso y del músculo, mediante, hipertrofia muscular, ella, sencillamente se centra en, elaborar músculo o en aumentar el grosor de cualquier tejido muscular. La elaboración del músculo (hipertrofia) se genera en nuestras etapas de sueño, posteriormente, de nuestra rutina de entrenamiento realizada, debido a que, al dormir ese tejido muscular se recupera, haciendo que el mismo, incremente constantemente a medida que le iremos añadiendo más peso en dicho entrenamiento.

Paralelamente, está integrada una estrategia de ingesta de alimentos conforme a las necesidades de cada cuerpo, basándose en comer todo lo que realmente tu cuerpo requiere a grado nutricional, para que al entrenar de manera reiterada y adecuada se logre utilizar para edificar músculo».

Siguiendo con la misma explicación: »

Una ingesta de alimentos que contribuya a la elaboración del músculo (hipertrofia), donde introduzcas las proteínas adecuadas que tu cuerpo necesita. Un entrenamiento largo que envuelva tu fuerza límite y extienda pausadamente tu volumen muscular. Dicho de otra manera, el consumo de alimentos es un elemento clave, la cual, es la encargada de dar ese empuje requerido para la formación de las fibras musculares. Y no solo se trata de ingerir proteínas, se debe hacer un balance, es decir, debemos ver la ingesta de alimentos como un conjunto de todo, sin exagerar ni abusar del límite. Una de las recomendaciones que puedo darte, es la de incrementar el número de comidas. Es decir, seguirás ingiriendo tus 3 comidas cotidianas, el desayuno, almuerzo y la cena, solo que ahora aumentarás unas 3 más, por lo cual, en el día comerás 6 comidas al día, estas últimas 3 va a ser post-entrenamiento y rica en proteínas».