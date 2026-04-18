Las mejores maneras de eliminar rápida y fácilmente los hormigueros de tu casa o jardín

Si hay algo que anuncia la llegada del buen tiempo, es la aparición de hormigas en el jardín. Estos pequeños insectos aprovechan las altas temperaturas para recorrer la casa en busca de alimento. Y aunque a simple vista puedan parecer inofensivas, lo cierto es que su presencia puede acabar convirtiéndose en una auténtica plaga. En la búsqueda de soluciones naturales y respetuosas con el medio ambiente, existen distintos remedios caseros para acabar con los hormigueros, como este truco que se ha hecho viral.

Las hormigas suelen establecer sus colonias en zonas con abundante vegetación, césped alto y arbustos densos. Para evitar la formación de hormigueros en el jardín, es importante mantener el césped bien cortado, podar de forma regular las plantas, recoger la fruta caída y retirar tanto la maleza como los troncos acumulados. Además, se recomienda regar con cierta frecuencia, ya que los suelos secos resultan especialmente atractivos para estos insectos. Asimismo, conviene recordar que las hormigas suelen formar hormigueros en zonas poco transitadas, pero se puede reducir su presencia trabajando la tierra con regularidad, ya que labrar el suelo ayuda a prevenir y eliminar colonias.

El truco definitivo para acabar con los hormigueros

«Hoy te comparto este truquito que vi hace tiempo por redes sociales y que he puesto en práctica durante este verano. Se trata de una forma completamente natural para acabar con las plagas de hormigas. Para ello solo necesitarás un ingrediente: arroz. Deberás molerlo con un procesador de alimentos hasta conseguir harina de arroz y, si quieres, puedes añadir también un poco de bicarbonato. Después lo he guardado en un bote hermético para tenerlo siempre listo.

Cuando las hormigas se llevan esta mezcla hacia el hormiguero, actúa secando el nido desde dentro y así se consigue acabar con la plaga desde la raíz. Eso sí, es un método que requiere paciencia, ya que no actúa de forma inmediata y hay que esperar a que haga efecto. En mi caso, tras utilizarlo durante varias semanas, he notado que las hormigas que solían aparecer en esa zona han desaparecido. Me parece un buen remedio porque es totalmente natural, libre de tóxicos y seguro para animales y niños».

Alternativas

¿Sabías que el café que tomas por la mañana también puede convertirse en un repelente natural de hormigas? Guarda los posos y espárcelos alrededor de las plantas o en las zonas por donde suelen aparecer; su olor intenso actúa como una barrera que ayuda a mantenerlas alejadas.

Por su parte, la canela funciona como una barrera natural gracias a su fuerte aroma, que interfiere en el desplazamiento de las hormigas. Además, uno de sus componentes, el eugenol, ha sido estudiado por su posible acción insecticida. Así, el polvo de canela crea una especie de muro olfativo que, además de útil contra los hormigueros, aporta un aroma agradable al jardín, por lo que es un truco muy efectivo.

También es posible controlar o eliminar una plaga de hormigas utilizando productos básicos de cocina, como el ajo. Su fuerte olor ayuda a repeler a estos insectos, por lo que se puede picar o machacar y mezclar después con agua. Esta preparación puede pulverizarse cerca de las plantas o en las zonas próximas a la colonia para ayudar a mantenerlas alejadas.

Finalmente, un remedio tradicional muy conocido consiste en mezclar a partes iguales vinagre blanco y agua. Al pulverizar esta solución sobre los caminos habituales de las hormigas o cerca del hormiguero, se eliminan los rastros de feromonas que utilizan para orientarse, lo que ayuda a desorganizar la colonia.

Aunque estos métodos son bastante comunes, también existen remedios caseros que conviene evitar a la hora de ahuyentar las hormigas del jardín. Por un lado, a menudo se recurre a una manguera o a un trapo para limpiar las zonas donde se detectan hormigueros. Sin embargo, el agua solo los desorienta de forma temporal, ya que al poco tiempo el hormiguero suele volver a aparecer. Y, por otro lado, también es habitual utilizar cáscaras de pepino, pero no existen pruebas de que esto realmente funcione; en la práctica, las hormigas suelen rodearlas o simplemente ignorarlas.