Manuel Díaz ‘El Cordobés’ reparte jamón en el Pescaíto y desata el recuerdo del mítico vídeo de su padre

La noche del Pescaíto en la Feria de Abril siempre deja momentos curiosos, pero el que protagonizó Manuel Díaz El Cordobés tuvo un toque especialmente nostálgico. El torero acudió al Real acompañado de su mujer, Virginia Troconis, y en mitad de la velada protagonizó una escena que arrancó sonrisas entre los periodistas: plato de jamón en mano, lo ofrecía con total naturalidad a los medios. El gesto, sencillo y espontáneo, hizo que muchos recordaran inevitablemente uno de esos vídeos que forman parte de la cultura popular española. En él aparece su padre, Manuel Benítez El Cordobés, intentando cortar jamón en una escena que durante años fue parodiada en televisión.

Aunque durante décadas su relación fue una de las historias familiares más comentadas del mundo del corazón, desde 2016 la justicia reconoció legal y biológicamente a Manuel Díaz como hijo del legendario torero.

Quizá por eso la imagen tenía algo de simbólica: el hijo, trajeado y sonriente en plena Feria de Abril, ofreciendo jamón con absoluta naturalidad mientras las cámaras captaban el momento. Un gesto que, más que un simple aperitivo, parecía un guiño involuntario a la historia familiar.

Virginia Troconis, siempre elegante, observaba divertida la escena mientras su marido repartía el improvisado manjar entre los periodistas. Porque si algo tiene la noche del Pescaíto es precisamente eso: risas y pequeños momentos que terminan convirtiéndose en anécdota.

Y aunque esta vez el corte de jamón no fue tan legendario como aquel vídeo del padre, lo cierto es que la estampa tenía algo de heredado. Al fin y al cabo, en esta familia el apellido El Cordobés ya forma parte de la historia… incluso cuando aparece acompañado de un plato de jamón.