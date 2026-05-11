Es el último día para verla: Netflix elimina la película con la que Ben Affleck mostró su genio como cineasta

El calendario de novedades del streaming puede llegar a ser abrumador, pero lo que los cinéfilos de verdad notan es cuando una gran película abandona el catálogo de sus plataformas favoritas. Ahora dicha elegía audiovisual ha sido provocada por Netflix, siendo hoy el último día para ver el mejor largometraje de Ben Affleck como director. Nos referimos al thriller de acción que adapta la fantástica novela de Chuck Hogan, The Town (Ciudad de ladrones).

Bajo la poderosa influencia de Heat (1995) de Michael Mann, el actor afrontó su segundo largometraje tras las cámaras, tres años después de su excelente debut dirigiendo a su hermano, Casey Affleck, en Adiós, pequeña, adiós. La dirección de aquella ópera prima demostró que era mucho más que una estrella de Hollywood. Detrás del ídolo de masas se escondía la mirada de un cineasta pujante, heredero del buen hacer de otros directores de corte clásico como Clint Eastwood. No obstante, The Town funcionó como una confirmación fehaciente de que su labor como narrador podía extrapolarse a proyectos más ambiciosos, sin caer todavía en la categoría del mundo de las superproducciones. Bajo el amparo de Warner Bros., el filme tuvo un presupuesto de 37 millones y terminó recaudando 154 millones en la cartelera mundial, además de obtener una nominación al Oscar para Jeremy Renner por su intimidante personaje.

Netflix elimina ‘The Town’: el homenaje de Ben Affleck a ‘Heat’

La trama de The Town se centra en un atracador de Boston llamado Doug MacRay (Affleck), quien, tras un golpe a un banco, debe reprender sus emociones y sentimientos hacia Claire (Rebecca Hall), la directora de esa misma entidad financiera. Mientras lidia con esa inesperada relación y prepara un arriesgado atraco, un agente del FBI (Jon Hamm) le pisa los talones.

En este drama neo-noir de Netflix, aparte de Ben Affleck, Hall, Hamm y Renner, encontramos a todo un elenco secundario de caras conocidas. Desde Blake Lively (Café Society) a Titus Welliver (Bosch), pasando por Chris Cooper (American Beauty), Victor Garber (Titanic) y un Pete Postlethwaite (En el nombre del padre) que firmaría aquí su última gran interpretación antes de fallecer en 2011.

The Town desaparecerá en las próximas horas de Netflix, aunque todavía estará disponible en Movistar Plus (ficción total) y bajo alquiler o compra, dentro del abanico de contenidos de Rakuten TV, Prime Video, Apple TV y Google Play.

El thriller de atracos perfecto

The Town es una de esas películas prácticamente redondas para cualquier amante de la acción, sin ser simplemente un ejercicio adrenalínico dentro del género. El guion de Affleck, Peter Craig (Top Gun: Maverick) y Aaron Stockhard confecciona personajes con aristas y claroscuros que casan a la perfección con las grandes interpretaciones del casting, tejiendo de fondo la concepción de un drama romántico.

Sin fallo y narrada con mimo, esta película es la consagración de un director que en la actualidad parece haber perdido esa frescura en su narrativa convencional. The Town no sorprende con ningún atrevimiento u osadía, pero pone tanta emoción en su propuesta que el realismo y la tensión se sienten como un ejercicio innegociable de artesanía: Affleck lo entrega todo a sus personajes y termina robándole el corazón a los espectadores.