Cómo combinar el azul cerúleo igual o mejor que Miranda Priestly en ‘El Diablo Viste de Prada’: las expertas dan las claves

El azul que ha puesto de moda la película de ‘El Diablo Viste de Prada’ lo puedes combinar de varias formas diferentes. Las expertas en moda no dejan de ver en esta película una forma de descubrir la esencia de un tipo de moda que nos impresiona y que puede hacernos creer en un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Vuelve uno de los tonos más elegantes de la amplia gama cromática de la que disponemos.

Los colores no dejan de estar sujetos a varias modas que van viendo y marchándose. Son parte de un todo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Siendo un detalle que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Este tono es uno de los debemos empezar a descubrir en estas fechas.

Las expertas dan las claves

Las claves para combinar este tono azul cerúleo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará en unas jornadas en las que podemos volver a pensar en estos días en los que cada detalle cuenta.

Un color, pero, sobre todo, una prenda es lo que acabará de darnos ese elemento esencial que tocará tener en consideración. Es hora de apostar por este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Una tendencia al alza que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

Será el momento de conocer lo que podemos conseguir con un tono de moda ideal para combinar con vaqueros, beige o negros, un azul intenso que nos hará vibrar en estos días que tenemos por delante y que realmente puede ser el que nos acompañará en unos días cargados de acción.

Un cambio que las expertas se encargan de poner sobre la mesa y que podrían acabar de darnos ese toque especial que necesitamos. Es hora de reconocer lo que puede pasar en breve.

Esta es la manera de combinar el color azul del Diablo viste de Prada

12 euros nos cuesta este top de Zara ideal para combinar con unos pantalones blancos de los de toda la vida. Esa prenda que tenemos en casa desde hace tiempo y que puede acabar siendo el fondo de armario ideal para descubrir un tono de esos que impresionan y que puede convertirse en nuestro mejor aliado de esta moda que llega con una película que ya es mítica.

Una faldi midi satianada es ideal para esta temporada, la puedes llevar en numerosas ocasiones y sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos dará un toc boho esta temporada. Un detalle que podría acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que realmente necesitamos disfrutar de la comodidad más absoluta. Con un top blanco o negro, es suficiente para hacer destacar este tono intenso.

Una camisa de este color puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada detalle contará y puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestro día a día. Un buen fondo de armario para la oficina que se acabará convirtiendo en el mejor aliado de unos cambios de tendencia que podremos empezar a descubrir de una forma diferente.

Este tipo de pieza puede quedar de cine con un pantalón vaquero o con esas bermudas que son tendencia esta temporada. Una combinación de elementos que, nos hará apostarlo todo por el azul.

Si quieres completar cualquiera de los looks anteriores con el tono del momento en zapatos, no lo dudes, esta sandalia de tacón es lo que estás buscando. Te ayudará a conseguir una pasa firme y de lo más estilosa como la protagonista de la película.

Un buen calzado de este tono le dará color a cualquier look. Con un simple vestido negro puedes darle ese aire de moda elegante y sofisticado que quieres plasmar. Puedes optar por un bolso a juego si lo que quieres es dejar claro que has visto la película y que te apasiona cada uno de los elementos que puede ser lo que nos acompañará en breve.

Es hora de empezar a tener en mente algunos elementos que pueden ser esenciales en estos días que nos estarán esperando en breve. Un giro radical que sin duda alguna deberemos tener en consideración.