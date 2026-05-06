Antes de ver ‘El diablo viste de Prada 2’ deberías ver la original y sabemos en qué plataforma de streaming la están dando en España

Las secuelas tardías representan un innegable reclamo dentro del ecosistema de Hollywood. Top Gun: Maverick, Bitelchús Bitelchús, Gladiator II o 28 años después son sólo algunos de los ejemplos más recientes sin los que, por otra parte, sería improbable pensar en el éxito reciente del regreso de Miranda Priestly y su revista de moda, Runway, dos décadas después de la cinta original. Actualmente, El diablo viste de Prada 2 es uno de esos títulos ineludibles que todo fan de Meryl Streep y Anne Hathaway debe ver en la cartelera. Pero para afrontar el esperado seguimiento, lo mejor es refrescar en la memoria una película primigenia que, con el paso de los años, se ha transformado en un filme de culto para la cultura pop.

Ni siquiera lleva una semana en cines y ya es un fenómeno taquillero del 2026. La continuación, dirigida de nuevo por David Frankel, ha cumplido las expectativas y ya ha recaudado 239 millones de dólares en todo el mundo. Un triunfo que se veía venir desde la propia campaña promocional con la implicación de sus estrellas y toda una serie de reseñas por parte de la prensa especializada que ha terminado aplaudiendo la adecuación de los personajes a los complejos tiempos que viven tanto los medios impresos, como el periodismo global. Ahora, el plan de una doble sesión de esta dilogía que tiene a la alta costura como núcleo temático es una realidad y a continuación te contamos en qué plataformas, El diablo viste de Prada forma parte del abanico de contenidos para ver en el streaming.

‘El diablo viste de Prada’: ¿dónde la podemos ver en el streaming?

De momento, El diablo viste de Prada 2 está únicamente disponible para ver en cines. Pero, gracias al mercado del vídeo bajo demanda, la historia original que partía de la adaptación de la novela homónima de Lauren Weisberger está al alcance de todos los suscriptores de Disney Plus y Movistar (ficción total) en España. Aunque también existe la opción de verla gratis a través de la web de Tivify.

El argumento de la primera entrega nos pone en la piel de Andy Sachs (Hathaway), una joven periodista que llega a la cima de la moda neoyorquina por accidente, aceptando ser la asistente de Miranda Priestly (Streep), la cruda y exigente editora de la revista Runway. Transformando su esencia y estilo para sobrevivir en un mundo ultracompetitivo, Andy comenzará a distanciarse de su novio de toda la vida y de sus amigos, desdibujando la delgada línea que separa la vida personal de la ambición laboral y el estatus.

Aparte de Hathaway y Streep, en el elenco protagonista encontramos a Stanley Tucci y Emily Blunt, quienes aparecen igualmente en la secuela recuperando sus personajes de Nigel y Emily Charlton.

¿En qué plataforma se estrenará la secuela?

El diablo viste de Prada 2 permanecerá, al menos, casi un mes y medio en salas antes de dar el salto al streaming. Al ser un producto creado por la 20th Century Fox, la cinta terminará aterrizando en algún momento en el catálogo de Disney Plus. Eso sí, no es descartable verla antes como una opción de alquiler o compra en otras marcas de vídeo bajo demanda.