Ni ‘Mom Fit’ ni ‘Culotte’: los vaqueros tendencia que se llevan este 2026 se llaman ‘Granny jeans’ y así es como se llevan

Los vaqueros tendencia que se llevan este 2026 se llaman Granny Jeans y dejarán atrás los Mom Fit o los Culotte. Es hora de lanzarnos a por un tipo de prenda que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestro ritmo de vida. En estos días en los que necesitamos apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta.

Los culotte son un tipo de pantalón que el año pasado por estas fechas estaba triunfando, de cara a un verano que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es momento de empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. En unos días en los que nos descubrirá la esencia de un tipo de pantalón que acabará marcando la diferencia. Son tiempos de aprovechar cada uno de los elementos que tenemos por delante y que puede ser esencial. Un cambio de tendencia que puede acabar generando una excusa perfecta para comprar unos vaqueros nuevos que nos quedará muy bien.

Ni culotte ni mom fit

Los mom fit son un tipo de pantalón vaquero que se ha convertido en uno de los más deseados del momento. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos llevará a recuperar este básico de los 80.

Es una opción recomendable si quieres apostar por un look retro que te hará descubrir la esencia de este tipo de elementos que nos acompañarán en breve y que pueden acabar siendo los que nos marcarán en unas fechas en las que todo puede ser posible.

Llega el buen tiempo y con él la necesidad de unos buenos vaqueros que nos hagan la figura que queremos. Tenemos que empezar a buscar en el armario, un buen básico que podría acabar siendo la mejor opción posible para unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Habrá llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es momento de poner en práctica una serie de novedades esenciales que van llegando a nuestro armario y que nos trasladan a un tipo de elemento que puede ser clave que tengamos en nuestro poder.

Se llaman Granny Jeans estos vaqueros que se llevan esta temporada 2026

Esta temporada 2026 se llevan los Granny Jeans, un elemento que puede acabar siendo el que nos trasladará a una historia muy concreta. Detrás de este nombre se esconde un diseño realmente sorprendente que deberemos empezar a tener en consideración en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican en un reciente artículo de la revista especializada Good Housekeeping: «Si no te has enterado, los vaqueros están totalmente de acuerdo. No es que alguna vez hayan pasado de moda, pero hubo un breve momento en los últimos años en el que la gente abandonó el denim por pantalones más sueltos y menos restrictivos. Pero este año, los vaqueros ajustados y las siluetas de cigarrillos están haciendo un gran regreso, y ahora, todo el mundo está hablando de «vaqueros de abuela» o vaqueros de abuela. ¿Qué son los vaqueros de abuela? «Son una versión más pulida de tu denim diario, un par de jeans que tu abuela aprobaría», dice la analista de Home & Apparel Reviews, Amanda Constantine, también conocida como nuestra experta en moda interna en el Good Housekeeping Textiles Lab. «Son un estilo de talle más alto que no es de gran tamaño, pero tampoco es desnamado corporal, con detalles bien pensados como pliegues, puños o un aspecto general a medida».

Siguiendo con la misma explicación: «Constantine recomendó este par de Ribcage de Levi’s, la mejor marca de nuestros profesionales de Textiles Lab cuando se trata de denim. (También es la marca clásica detrás de los icónicos looks de mezclilla de Carolyn Bessett Kennedy, con los que yo, y el resto de Internet, estamos totalmente obsesionados en este momento). Actualmente está en stock en nueve colores, incluyendo lavados oscuros y claros, en tallas de cintura 23 a 34. Y estilizar jeans de abuela es ridículamente fácil. Los vaqueros de la abuela son más pulidos, pero no importa si juegas con la elegancia con piezas ajustadas o te vistes con un top más holgado, casi siempre va a funcionar. Casi puedo garantizar que puedes combinarlos con piezas que ya tienes en tu armario. ¡Pero si necesitas algo de inspiración, ¿por qué no probar una «blusa de abuela» fluida (también muy popular en este momento) para equilibrar el aspecto pulido? O bien, opte por un cárdigan de punto con cable y deje algunos de los botones superiores o inferiores abiertos. También creemos que un botón nítido en patrones o colores divertidos puede darte un aspecto fresco, perfecto para la primavera».

Puedes apostar por una versión de Zara con brillos, un buen básico para esta temporada que no debes dejar escapar.