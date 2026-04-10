Blake Lively estalla y lanza el comunicado más duro que nadie entiende: «Agradezco el fallo»

La batalla legal que enfrenta a Blake Lively y Justin Baldoni ha entrado en una nueva fase marcada por la tensión y la falta de acuerdo entre ambas partes. Lejos de rebajar el conflicto, la negativa a alcanzar un pacto en el último momento ha consolidado la vía judicial como único escenario posible para resolver una disputa que ha captado la atención del mundo del espectáculo.

Los hechos más recientes se produjeron en Nueva York, donde los equipos legales de ambos intérpretes acudieron a una reunión con el juez con la expectativa de explorar una posible solución extrajudicial. Sin embargo, ese intento fracasó, dejando claro que las posiciones siguen siendo irreconciliables y que será finalmente un tribunal quien determine el desenlace de este enfrentamiento.

Un acuerdo imposible

El intento de mediación se produjo en un contexto especialmente delicado, después de que el juez Lewis Liman decidiera desestimar 10 de las 13 acusaciones iniciales presentadas por la actriz. Esta resolución judicial supuso un punto de inflexión en el caso, al reducir de forma significativa el alcance de las denuncias, aunque sin poner fin al procedimiento.

Tras esta decisión, los abogados de ambas partes fueron convocados por separado para informar sobre la disposición de sus clientes a reconsiderar sus posiciones. No obstante, las conversaciones no prosperaron y ninguna de las dos partes mostró voluntad de ceder en sus planteamientos. Como resultado, el proceso seguirá adelante con las tres demandas que permanecen activas: incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.

Desde el entorno de Baldoni, la resolución judicial fue recibida con satisfacción. Su abogado, Bryan Freedman, subrayó públicamente que la desestimación de las acusaciones más graves, entre ellas las relacionadas con acoso sexual, suponía un respaldo a la postura de su cliente. En sus declaraciones, insistió en la importancia de la revisión exhaustiva de los hechos y de las pruebas aportadas durante el proceso.

El comunicado de Blake Lively

Lejos de interpretar el fallo como un revés, Blake Lively ha optado por reafirmar su posición con un mensaje que ha generado tanto apoyo como desconcierto. A través de sus redes sociales, la actriz publicó un extenso comunicado en el que agradecía la decisión del tribunal, una afirmación que ha sorprendido a parte de la opinión pública.

En su mensaje, Lively defendía que la resolución permite que el «núcleo» de su caso sea examinado por un jurado, lo que considera una oportunidad para exponer su versión completa de los hechos. La actriz recalca que su objetivo trasciende su experiencia personal y busca visibilizar un problema estructural dentro de la industria del entretenimiento, especialmente en lo relativo a las condiciones de trabajo.

«Agradezco el fallo del Tribunal que permite que el núcleo de mi caso se presente ante un jurado el próximo mes, y la posibilidad de contar finalmente mi historia completa en el juicio, por mi propio bien, pero también por aquellos que no tienen la misma oportunidad… muchos de los cuales he conocido y amado profundamente en mi vida, y los incontables que nunca conoceré», ha declarado exactamente.

El origen del conflicto

La disputa se remonta a diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni por presunto acoso sexual y represalias durante el rodaje de la película It Ends With Us, en la que ambos compartieron protagonismo. Las acusaciones generaron un fuerte impacto mediático desde el primer momento, situando el caso en el centro del debate sobre las relaciones laborales en Hollywood.

Baldoni negó categóricamente los hechos y respondió con una contrademanda de gran envergadura, cifrada en 400 millones de dólares, dirigida no solo contra Blake sino también contra su marido, Ryan Reynolds. Sin embargo, esta acción legal fue desestimada posteriormente por un juez, lo que supuso otro giro relevante en el desarrollo del caso.

A pesar de estos movimientos judiciales, ninguna de las partes ha modificado sustancialmente su discurso público. Mientras Lively insiste en la necesidad de llevar su caso ante un jurado, Baldoni mantiene su defensa y rechaza las acusaciones, lo que anticipa un proceso judicial complejo y mediáticamente expuesto.

Un juicio muy mediático

El hecho de que el caso llegue finalmente a juicio el próximo mes añade una nueva dimensión a una disputa que ya trasciende el ámbito personal. Más allá de la resolución concreta, el proceso podría tener repercusiones en la forma en que se abordan las denuncias dentro de la industria audiovisual, especialmente en un contexto en el que la exigencia de entornos laborales seguros ha ganado relevancia.

En paralelo, el entorno de Justin Baldoni se mantiene en una línea de defensa basada en la legitimidad de las decisiones judiciales. Esta dualidad de posturas anticipa un enfrentamiento legal en el que cada detalle será analizado con lupa, tanto dentro como fuera de los tribunales.

A medida que se acerca la fecha del juicio, la expectación continúa creciendo en torno a un caso que combina elementos legales, mediáticos y sociales. La resolución final no solo determinará las responsabilidades de los implicados, sino que también podría influir en el debate sobre las dinámicas de poder y las condiciones laborales en la industria del entretenimiento.