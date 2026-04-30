La estilista en la que se basa el personaje de Emily Blunt revela los detalles reales de ‘El diablo viste de Prada 2’ y de Anna Wintour

Ante el estreno inminente de El diablo viste de Prada 2, y con las constantes comparaciones entre Meryl Streep y Anna Wintour, es otro de los personajes el que ha acaparado la atención: el de Emily Blunt y la mujer que inspiró el papel de la actriz, Leslie Fremar. La reconocida estilista de los famosos ha revelado qué detalles de la película son ciertos y qué dijo sobre la historia (en privado) Anna Wintour.

El diablo viste de Prada es una adaptación de la novela homónima de Lauren Weisberger, ex asistente junior de Wintour en VOGUE a la que, según Fremar, ella misma contrató para ese empleo. Es más, la ya icónica frase «un millón de chicas matarían por ese puesto» era real. Fue la propia estilista quien la pronunció.

Tal y como relata Fremar, aunque la historia es una ficción, hay una base «real» con «muchas cosas» que ella y la autora del libro «vivieron». Sin embargo, aunque reconoce que «seguramente no fue muy agradable» -Emily no derrocha simpatía con Andy en El diablo viste de Prada-, también matiza que «probablemente estaba siempre nerviosa porque sentía que también tenía que cargar con el trabajo» de Lauren Weisberger. «Me resultaba muy frustrante», detalló en el podcast The RunThrough.

A la estilista le molestó verse reflejada de esa forma en el libro, y lo entendió «una traición». Cuando Weisberger dejó el trabajo en VOGUE, nunca volvieron a tener contacto. Su relación siempre fue tensa porque «no se tomaba el trabajo tan en serio» como su proyecto personal, y la estilista percibía que «sólo estaba allí sentada» para dar un impulso a su libro.

En lo que respecta a Anna Wintour, hace años la propia editora dijo que «corresponde al público decidir si existen similitudes» entre Miranda Priestly y ella, así como a las personas con quienes ha trabajado. Meryl Streep también se pronunció al respecto, al indicar que su personaje en El diablo viste de Prada no está inspirado «exclusivamente» en Wintour.

Leslie Fremar ha subrayado que cuando se publicó el libro, la llamaron para ir al despacho de «la jefa», es decir, Anne Wintour. Cuando la editora supo, por boca de la estilista, quién era la autora, le dijo sin pelos en la lengua: «Bueno, ha escrito un libro sobre nosotras, y tú eres peor que yo».

Ahora, dos décadas después de que la novela se adaptara a la gran pantalla, llega a los cines El diablo viste de Prada 2, donde Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci recuperan el universo de Runway dominado por Miranda Priestly.