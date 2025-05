Justin Baldoni se echa atrás: retira la citación judicial hacia Taylor Swift

La batalla judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni ha dado un giro de ciento ochenta grados en las últimas horas. Tras el estreno de Romper el círculo, sus protagonistas coparon numerosos titulares debido a que la actriz acusó al director de cine -y compañero de reparto- de acoso sexual, así como de intentar desprestigiar su carrera durante los meses que duró la grabación. A toda esta polémica internacional, se sumó el nombre de Taylor Swift, íntima amiga de Blake, que causó, según la prensa internacional, un distanciamiento entre la intérprete y la cantante.

Este escándalo entre los actores repercutió sin quererlo a la artista, de la que se dice que se ha distanciado de Blake, cuya relación hace unos meses era inquebrantable. De hecho, durante su última gira de conciertos, Lively y su marido, Ryan Reynolds, formaron prácticamente parte del equipo de la artista.

Taylor Swift y Blake Lively. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, finalmente Swift, debido a una decisión in extremis de Justin Baldoni, finalmente no será citada como testigo en el juicio de los dos actores, que está previsto para marzo del 2026.

Justin Baldoni rectifica y desconvoca a Taylor Swift

Para Taylor Swift fue toda una sorpresa recibir la citación por parte de los actores en su batalla judicial ya que en ningún momento estuvo en el set de rodaje y su única vinculación con Romper el círculo fue su aportación musical. «Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ninguna decisión de casting o creativa, no hizo el acompañamiento musical para la película, nunca vio una edición ni hizo comentarios sobre la película. Ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia […] Está siendo involucrada en una disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively para generar clickbaits […] Su única participación fue autorizar el uso de su canción My Tears Ricochet, junto con otros 19 artistas (…) Los acusados continúan intimidando, acosando, avergonzando y atacando públicamente los derechos y la reputación de las mujeres. Incluso, el mes pasado, intentaron derogar para todos una poderosa ley de derechos de las víctimas de California, calificándola de ‘inconstitucional’», rezó el comunicado del equipo de la intérprete de Blank Space.

Blake Lively y Taylor Swift en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Ahora, la implicación de Taylor en esta trama judicial ha dado un giro radical gracias a una decisión de Justin Baldoni. El director de cine ha tomado la decisión de retirar a la cantante de esta polémica y no llevarla como testigo al juicio tras «obtener los detalles que buscaban», tal y como ha adelantado Deadline: «Apoyamos los esfuerzos del equipo de Taylor para anular estas citaciones inapropiadas dirigidas a su abogado, y seguiremos defendiendo a cualquier tercero que sea injustamente acosado o amenazado en el proceso. El equipo de Baldoni y la productora de cine Wayfarer han intentado poner a Taylor Swift, una mujer que ha sido una inspiración para decenas de millones de personas en todo el mundo, en el centro de este caso desde el primer día».