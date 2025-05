Blake Lively testificará en el juicio contra Justin Baldoni por presunto acoso sexual

Meses después del esperado estreno de la película Romper el círculo, sus protagonistas, Blake Lively y Justin Baldoni, acapararon gran parte de los titulares de la crónica social tras sumergirse en una batalla judicial que, a día de hoy, continúa su curso. La actriz estadounidense acusó a su compañero de profesión de haber ejercido acoso sexual sobre ella, así como de intentar sabotear su carrera durante los meses de grabación. Una denuncia que, como no podía ser de otra manera, no tardó en viralizarse. En un primer momento, el director del largometraje se manifestó a través de sus abogados pero después también dio un paso al frente y demandó, tanto a la actriz como a su esposo. Hasta ahora, se sabe que el caso se resolverá el próximo mes de marzo de 2026 pero recientemente, se ha publicado que la intérprete de Gossip Girl planea testificar durante el juicio.

Según ha apuntado su abogado, Mike Gottlieb, Lively considera que «el momento decisivo para que se cuente la historia de una demandante es en el juicio», por lo que espera que pueda dar su versión de los hechos delante del tribunal encargado de dictar una sentencia definitiva. Además, el equipo legal de la actriz indicó a CNN que hay personas «que fueron testigos o experimentaron una mala conducta de Baldoni durante el rodaje», algo que podría ser de especial ayuda para la versión de Lively.

Blake Lively y Justin Baldoni en la película ‘Romper el círculo’. (Foto: Gtres)

Tras conocerse la intención de Blake durante el juicio (publicada por la revista People), este medio señalado también sacó a la luz la reacción de Bryan Freedman, abogado de Justin Baldoni: «Aunque obviamente es incómodo para las partes, la verdad ha quedado claramente demostrada mediante recibos, documentos y grabaciones reales sin editar», sentenciaba.

Taylor Swift, citada como testigo

Pero esto no es todo. Y es que, además de Blake Lively, Taylor Swift también ha sido citada formalmente como testigo en el juicio entre los dos actores. Según lo publicado por medios locales, la intérprete de Shake It Off ha sido convocada por los abogados de Baldoni. Los representantes de la artista han asegurado que la única vinculación de Swift con la película es la banda sonora y consideran que esta citación tan solo tiene como objetivo «atraer el interés público creando un cebo de clics para los tabloides en lugar de centrarse en los hechos del caso».

Blake Lively y Taylor Swift en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

«Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ninguna decisión de casting o creativa, no hizo el acompañamiento musical para la película, nunca vio una edición ni hizo comentarios sobre la película. Ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia […] Está siendo involucrada en una disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively para generar clickbaits […] Su única participación fue autorizar el uso de su canción My Tears Ricochet, junto con otros 19 artistas», sentenciaban.