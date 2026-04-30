Así es por dentro la mansión de Alejandro Sanz en Madrid: valorada en 8 millones de euros y tipo búnker

Alejandro Sanz ha construido, a lo largo de más de tres décadas, una sólida carrera que le ha convertido en una estrella internacional. Desde himnos como Corazón partío hasta colaboraciones de alcance global como La tortura, junto a Shakira, el artista ha convertido en un ejemplo a seguir. Y, como es normal, el éxito profesional se ha reflejado en su cuenta bancaria. A continuación, vamos a ver la joya de su patrimonio: una mansión situada en una de las mejores zonas de Madrid.

Así es la casa de Alejandro Sanz

Estamos hablando de una propiedad situada en la exclusiva urbanización de Somosaguas, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Se trata de una de las zonas residenciales más cotizadas del área metropolitana de Madrid, donde la privacidad y la seguridad conviven con amplias parcelas y viviendas de alto nivel arquitectónico. En este entorno, próximo también a enclaves como La Finca, el cantante comparte vecindario con otras figuras conocidas, entre ellas Miguel Bosé.

Alejandro Sanz se instaló en este chalet a comienzos de 2023. La propiedad, cuyo valor estimado supera los 8.5 millones de euros, responde a un concepto de vivienda contemporánea donde el diseño y la funcionalidad se integran en una propuesta claramente definida. Lejos de los estilos más clásicos asociados al lujo, la casa apuesta por una estética modernista que no deja indiferente: líneas rectas, volúmenes rotundos y una marcada presencia del blanco en su fachada.

Una mansión convertida en búnker

Desde el exterior, el inmueble transmite una imagen que algunos califican de sobria hasta el extremo. El uso del hormigón blanco y la geometría marcada generan una apariencia casi escultórica, más cercana a ciertos planteamientos arquitectónicos de vanguardia que a la idea tradicional de hogar. Para algunos observadores, esa contundencia formal puede resultar fría; para otros, constituye precisamente su principal atractivo.

El interior, sin embargo, matiza esa primera impresión. Aunque mantiene una coherencia estética basada en el minimalismo, los espacios incorporan elementos que aportan calidez y personalidad. La distribución prioriza la amplitud, con estancias abiertas y conectadas visualmente entre sí. Grandes ventanales, que en algunos casos sustituyen por completo a los muros convencionales, permiten la entrada constante de luz natural y refuerzan la sensación de continuidad entre el interior y el exterior.

Los materiales empleados responden a estándares de alta calidad. Destacan superficies como el mármol en la cocina, así como acabados cuidadosamente seleccionados que combinan durabilidad y estética. En conjunto, la vivienda ofrece una imagen de sobriedad elegante, donde cada elemento parece responder a una lógica precisa, sin excesos decorativos.

La parcela tiene 6.500 metros

Uno de los aspectos más destacados de la propiedad es su parcela, de aproximadamente 6.500 metros. Este amplio terreno permite desarrollar un espacio exterior que funciona como extensión natural de la casa. El jardín rodea completamente la vivienda y está concebido tanto para el descanso como para la convivencia.

Este entorno exterior adquiere especial relevancia en la vida cotidiana del artista, que ha manifestado en diversas ocasiones su preferencia por los espacios abiertos y la vida en familia. La configuración del jardín facilita encuentros informales y ofrece un grado de privacidad difícil de encontrar en entornos urbanos más densos.

Gimnasio y un estudio de grabación

La vivienda incorpora también instalaciones orientadas al bienestar. Entre ellas destaca un gimnasio completamente equipado, coherente con el interés de Sanz por el deporte y el cuidado personal. A sus 57 años, el artista mantiene una rutina activa que encuentra en este espacio doméstico un aliado fundamental.

Sin embargo, el elemento más significativo de la casa, desde el punto de vista profesional, es su estudio de grabación. Equipado con tecnología de última generación, este espacio permite al músico desarrollar su actividad creativa sin necesidad de desplazarse. Micrófonos de alta gama, sistemas de sonido, instrumentos y equipos informáticos configuran un entorno preparado para la producción musical en todas sus fases.

Dentro de este estudio, sobresale una colección de guitarras que refleja la trayectoria y las influencias del artista. Desde modelos clásicos españoles hasta piezas eléctricas contemporáneas, la selección constituye no solo una herramienta de trabajo, sino también un testimonio material de su evolución musical. Para muchos profesionales del sector, un conjunto de estas características tendría valor por sí mismo como colección especializada.

La residencia ha podido conocerse con mayor detalle a través del documental Cuando nadie me ve, donde varias secuencias se desarrollan en este entorno doméstico. Lejos de plantearse como un simple escaparate de lujo, la vivienda aparece en la producción como un espacio íntimo, vinculado al proceso creativo y a la vida personal del artista.

Una vivienda única

Con todo lo anterior, podemos decir que la casa de Alejandro Sanz en Somosaguas se presenta como un lugar donde convergen distintas dimensiones de su vida: la familiar, la profesional y la personal. Su diseño, sus instalaciones y su ubicación reflejan las prioridades de una figura que, tras décadas de exposición pública, parece haber encontrado en este entorno un equilibrio entre privacidad y funcionalidad.

Así, más que un símbolo de éxito económico, la propiedad se configura como un reflejo coherente de una trayectoria consolidada, donde la música sigue siendo el eje central, incluso entre los muros de su propio hogar.