La Reina Letizia ha vuelto a demostrar en Madrid que su imagen pública sigue siendo uno de sus grandes sellos personales dentro de la agenda institucional. En su último acto oficial de la semana, la esposa de Felipe VI ha presidido un encuentro con mujeres gitanas en la sede de la Fundación Secretariado Gitano, una cita centrada en dar visibilidad a los avances en igualdad, inclusión y cohesión social, y en la que su estilismo ha vuelto a captar todas las miradas.

Sin embargo, más allá del análisis puramente estético, esta aparición confirma una de las claves que mejor define el vestidor de doña Letizia en los últimos años: la consolidación de un armario perfectamente estudiado donde conviven sostenibilidad, elegancia y versatilidad. La Reina no solo apuesta por prendas favorecedoras, sino que sigue reforzando su compromiso con la reutilización de piezas ya presentes en su guardarropa, una fórmula que ha convertido en una constante.

Para esta ocasión, Letizia ha recuperado un traje blanco de Mango que estrenó en septiembre de 2025, compuesto por pantalón fluido y una original chaqueta estructurada de inspiración casi híbrida entre blazer y cazadora. Un diseño de líneas limpias, sofisticado y contemporáneo, que confirma su preferencia por prendas básicas con patrones depurados, alejados de excesos pero siempre perfectamente adaptados al tono institucional de cada compromiso.

El total white vuelve así a consolidarse como una de sus fórmulas más eficaces. Si hace apenas unos días apostaba por un vibrante traje fucsia en Granada, en esta ocasión ha recurrido a la sobriedad luminosa del blanco, un color que no solo proyecta frescura y modernidad, sino que refuerza esa imagen de serenidad y equilibrio que caracteriza sus apariciones más relevantes.

Especial protagonismo ha tenido también el calzado elegido: sus ya habituales merceditas destalonadas de Sézane, en versión bicolor beige y negro. Este modelo refleja a la perfección cómo la Reina ha adaptado su estilo a sus necesidades de comodidad sin renunciar a la sofisticación. Desde que sus problemas derivados del neuroma de Morton condicionaran sus elecciones, Letizia ha sabido encontrar en este tipo de diseños una solución funcional que, además, se ha convertido en una de sus señas de identidad recientes.

Los complementos, como suele ser habitual, se han mantenido en un discreto segundo plano. Sus pendientes minimalistas, junto a su inseparable anillo de Coreterno, han aportado ese toque reconocible y personal que acompaña a muchos de sus estilismos, reforzando una imagen medida al detalle pero sin estridencias.

Esta aparición supone además el cierre de su agenda institucional semanal, en una semana marcada también por el reciente cumpleaños de la infanta Sofía, quien acaba de cumplir 19 años en Lisboa, donde continúa su formación universitaria. Mientras su hija menor vive una etapa de crecimiento académico lejos de España, Letizia mantiene firme su presencia pública, consolidando una imagen donde moda y representación institucional avanzan de la mano.