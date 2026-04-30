Óscar Puente dice que siente «asco» por Feijóo: «Es lo peor en casi 50 años de democracia»

El ministro de Transportes, Óscar Puente ha asegurado que siente «asco» por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Es lo peor en casi 50 años de democracia».

Puente ha escrito un mensaje en X para hacerse eco de una información sobre el mitin en el que participó el líder popular este miércoles en Almería. En el mitin, Feijóo sostuvo que la declaración judicial de Víctor de Aldama contra Pedro Sánchez en el juicio del ‘caso Koldo’, demostraba cómo Sánchez «es el uno de una organización criminal».

«Qué asco da este ser», ha escrito el ministro socialista. «Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia».

Qué asco da este ser. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia. https://t.co/AIMumLF2aO — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 30, 2026

Feijóo ayer: «De inventada nada»

Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Roquetas de Mar, en Almería, aseguró que «si Sánchez a esta hora no se ha querellado, de inventada nada».

Feijóo consideró que «lo escuchado hoy en el Tribunal Supremo es gravísimo» y ha recordado que «por primera vez» en un tribunal y señaló que Aldama apuntó al presidente del Gobierno como «‘el uno’ de una organización criminal, como encubridor y como cómplice de varios delitos».

Durante su discurso, el presidente popular denunció que el sanchismo representa «corrupción, tráfico de influencias, prostitución pagada con dinero público» y comparó esta estapa del PSOE con la de los ERE de Andalucía. «No se puede volver a esa degeneración y España debe pasar página de ella cuanto antes».