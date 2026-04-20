El sencillo truco de Marta Arce, maquilladora, para agrandar las pestañas y dulcificar la mirada a partir de los 50

Esta maquilladora no duda en darnos un sencillo truco que nos servirá para agrandar las pestañas y dulcificar la mirada a partir de los 50 años. Estamos ante un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que quizás deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos ayudará a obtener aquello que necesitamos y más. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir cuando la edad va llegando con fuerza y nos damos cuenta de lo que podemos ir consiguiendo poco a poco. Perder años o potenciar nuestra mirada con pequeños gestos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Vamos a sumergirnos de lleno en una técnica que puede cambiarlo todo por momentos y que, sin duda alguna, puede ser esencial en estos días, dulcificar la mirada a partir de los 50 parte de un pequeño gesto.

Una maquilladora es la experta que nos ayudará a agrandar las pestañas

Puedes conseguir agrandar las pestañas de tal forma que conseguiremos obtener un plus de buenas sensaciones de la mano de determinados cambios importantes. Es hora de reconocer lo que puede pasar en breve con la ayuda de una serie de peculiaridades que serán claves.

Tus pestañas nunca han sido tan grandes, con la ayuda de algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos, es hora de apostar por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Un buen maquillaje es la base de un rostro que puede perder años de forma eficiente.

Este tipo de consejos que llegan de los expertos en el arte de quitarnos años. Pueden acabar de darnos algunos detalles claves para poder conseguir aquello que deseamos y más. En esencial podremos descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que será la que marcará estos días.

Una experta nos puede decir como agrandar nuestra mirada a partir de los 50, de tal forma que conseguiremos quitarnos unos años de más sin darnos cuenta. Es algo que puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas.

Marta Arce agranda las pestañas y dulcifica la mirada con esta técnica

Ponerse en manos de un buen profesional puede ser algo esencial, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente. Este detalle de un buen maquillaje acabará siendo esencial si queremos vernos mucho mejor.

Tal y como nos dice esta experta: «A partir de los 50, el lápiz a puntos en la línea de las pestañas agranda y dulcifica la mirada». Un gesto que debemos probar para conseguir esa mirada que buscamos y que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Maquillarse de la mejor forma posible para hacer realidad un cambio de tendencia es algo esencial en estos días que tenemos por delante y que acabarán marcando una importante diferencia. Los expertos de Nyxcosmetics también nos dan una serie de consejos que podemos y debemos poner en práctica si queremos conseguir un acabado perfecto: «El secreto para saber cómo maquillarse a los 50 está en la base. La clave está en optar por bases ligeras y fluidas, con ingredientes hidratantes como el ácido hialurónico o la glicerina, además, debes buscar fórmulas no comedogénicas y con cobertura modulable para evitar un efecto máscara. Recuerda que menos es más, por lo que debes aplicar una pequeña cantidad y difuminar bien para un acabado natural».

Siguiendo con la misma explicación: «El objetivo principal de saber cómo maquillarse a los 50 es realzar la belleza natural sin sobrecargar la piel. Se trata de crear un look fresco, luminoso y que te haga sentir confiade. Para lograrlo, es crucial elegir los productos adecuados y dominar ciertas aplicaciones. Al aprender cómo maquillarse a los 50, es fundamental ajustar las texturas de los productos. A diferencia de las pieles jóvenes, la piel madura tiende a beneficiarse mucho más de las fórmulas en crema o líquidas. Los productos en polvo pueden asentarse fácilmente en las líneas finas y arrugas, acentuándolas. Por el contrario, aquellos productos en crema se funden con la piel, aportando un aspecto mucho más fresco, jugoso y natural. A continuación, te contaremos algunas técnicas para que te atrevas a experimentar con ellas».

Unos trucos que nos servirán a medida que vamos ganando años y que puede ser determinante para vernos mejor frente al espejo. Algo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente.