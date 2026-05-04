Cameron Díaz vuelve a acaparar titulares. La actriz ha sorprendido al mundo al convertirse en madre por tercera vez a los 53 años, una noticia totalmente inesperada que ha sido su marido, Benjamin Madden, el encargado de anunciar en redes sociales. El impacto, en esta ocasión, ha sido doble: por el hermetismo con el que la protagonista de The Holiday ha llevado siempre su vida privada y porque nada hacía presagiar que la intérprete quisiera ampliar de nuevo la familia. Lo ha hecho por gestación subrogada, al igual que lo hizo en 2015 Tamara Gorro —que teniendo pareja y una economía privilegiada, al igual que Cameron, optaron por tener un bebé a través de un vientre de alquiler—. De hecho, el caso de la novia de Cayetano Rivera abrió la polémica y el debate, ya que la colaboradora televisiva viajó hasta Las Vegas para ir a por su bebé por ser una praxis ilegal en España.

Todos los detalles de la llegada del tercer hijo de Cameron Díaz

En un día clave para Hollywood —con la MET Gala a la vuelta de la esquina—, Cameron Díaz se ha colado entre los nombres más comentados. Ha sido Benji Madden, músico de Good Charlotte, quien ha compartido la feliz noticia con sus seguidores, confirmando que la pareja ha dado la bienvenida a su tercer hijo en común.

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Su historia de amor comenzó en 2015 y, desde entonces, no se han separado. Fruto de su relación nacieron Raddix, en 2019, y Cardinal, en 2024. Ahora, con la llegada del pequeño Nautas, la pareja da un paso más, formando una familia numerosa en uno de los momentos más dulces de su vida, tanto personal como profesionalmente.

«Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!», escribía el artista en una publicación que, en apenas unas horas, ya suma miles de me gusta y cientos de comentarios.

El músico también ha querido tranquilizar a sus seguidores desvelando cómo se encuentran tanto su mujer como el recién nacido: «Nos encanta la vida en familia: nuestros hijos están sanos y felices y nos sentimos muy agradecidos. ¡Estamos disfrutando muchísimo!». Un mensaje que refleja la felicidad absoluta que vive el clan Madden Díaz.

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Además, el cantante ha compartido varias ilustraciones cargadas de simbolismo que hacen referencia al nombre del bebé. Nautas, poco común en Estados Unidos, evoca conceptos como viajero, marinero o navegante; de ahí los guiños al universo pirata que acompañan el anuncio.

Por el momento, Cameron Díaz no se ha pronunciado públicamente sobre el nacimiento de su hijo, fiel a la discreción que siempre ha caracterizado su vida personal. La actriz, que ha defendido en más de una ocasión la maternidad pasados los 40, vuelve a demostrar que no sigue convencionalismos y que vive esta etapa a su manera.

A la espera de si decide compartir algún detalle más, lo cierto es que la intérprete atraviesa un momento pleno, centrada en su familia y disfrutando de una nueva maternidad que, una vez más, ha sorprendido —y fascinado— al mundo entero.