El cantante que iba a participar en ‘MasterChef’: «Cinco días antes de empezar, Televisión Española se opuso»

MasterChef es de los programas más longevos y populares de TVE, pero la polémica siempre ha planeado sobre él. Cada año, con cada una de las ediciones que se emiten (MasterChef, MasterChef Celebrity o MasterChef Junior), surge algún escándalo. Además, han sido varios los concursantes que han denunciado algunas trampas o mentiras del talent show. Pero, por primera vez, ha hablado alguien que no ha llegado a participar en el concurso, por culpa, según él, de las altas esferas de la cadena pública que le vetaron.

«Me dijeron que estaba dentro»

«A mí me encanta cocinar, por lo que me hacía mucha ilusión participar en el programa. Hice la prueba y me dijeron que sí, que estaba dentro». Quien habla es Willy Bárcenas, cantante del grupo musical Taburete e hijo del ex político Luis Bárcenas.

El cantante, para el podcast Zodiac de Vanitatis, ha hablado sobre su no participación en el concurso producido por Shine Iberia y asegura que incluso le dieron el enlace para el cursillo previo a las grabaciones que suelen hacer todos los concursantes.

«Me pillé un cabreo de cojones»

Pero, de repente, según cuenta Bárcenas, todo se torció. «Fue cinco días antes de que empezara el programa que recibí un correo electrónico de la productora, que aseguraba que la cadena se oponía a que yo participara en Masterchef», confiesa el cantante.

«Me pillé un cabreo de cojones porque tenía mucha ilusión y al final, por los prejuicios, se me había caído», dice Willy Bácernas, además de asegurar que la propia Televisión Española presionó a la productora para que hicieran un comunicado diciendo que no eran ellos quienes habían cancelado su presencia.

En el mencionado comunicado, TVE se afirmaba que no había existido ningún veto y que Willy Bárcenas no había superado las pruebas, pero según el líder de Taburete, eso no fue así porque a él sí le confirmaron su participación en MasterChef Celebrity, concretamente en la quinta edición.

Bárcenas admite que llegó a plantearse publicar el email que le enviaron en el que se especificaba que TVE no quería que él participase en MasterChef Celebrity pero que al final no lo hizo.

¿TVE no quería que Bárcenas participara en Masterchef por ser hijo de quien es y lo que representa políticamente? El cantante dice no tener pruebas del porqué de ese veto, pero que cree que es por eso mismo.