El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha puesto pies en polvorosa cuando Álvaro Ojeda le ha comentado: «Tengo un amigo mío de Valencia que viaja mucho, pero que no tiene dinero, porque usted se lo da todo a su hermano». Puig, al que no gusta nada que le pregunten por cuestiones sobre el caso de su hermano imputado y que en un primer momento sólo ha alcanzado a responder con un «no», ha ido desapareciendo por detrás de Alvaro Ojeda repitiendo «es usted muy mentiroso». El momento ha quedado grabado por el propio Alvaro Ojeda en un vídeo que aquí se reproduce.

No hay cuestión que más altere a Ximo Puig que las preguntas relacionadas con el caso que afecta a su hermano Francis Puig. Este último esta imputado por el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia por supuestas irregularidades en la obtención de ayudas procedentes de la Generalitat Valenciana y de la de Cataluña.

Hasta la fecha, y según ha publicado OKDIARIO, esas ayudas alcanzan los 2 millones de €, lo que según el líder del PP en esa Comunidad Carlos Mazón equivale a la cuota de 1.500 autónomos durante 6 meses. De hecho, las empresas relacionadas con Francis Puig han seguido recibiendo subvenciones de la Generalitat que Ximo Puig preside aún después de que resultara imputado.

La muestra de lo mucho que incomodan a Puig las preguntas sobre su hermano se ha producido hoy, en la Feria Internacional del Turismo (FITUR). Allí, Alvaro Ojeda se ha dirigido a Ximo Puig. Y le ha dicho: «Tengo un amigo mío de Valencia que viaja mucho, pero que no tiene dinero, porque usted se lo da todo a su hermano».

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Ximo Puig intenta no perder su sonrisa a pesar de lo sorprendido que queda con la pregunta de Ojeda y no sabe bien qué responder. Alvaro Ojeda mira a los ojos al presidente valenciano, que visiblemente nervioso alcanza a decir: «No, no es verdad», mientras comienza a marcharse. Puig parece reaccionar entonces y añade por 2 veces y siempre sin perder la sonrisa: «Es usted muy mentiroso», mientras va poniendo pies en polvorosa.