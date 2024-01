La vicepresidenta de Mazón exige rectificar a Montero por mofarse de Miguel Tellado: «No todo vale»

Es «improcedente», «no todo vale» y «espero que rectifique lo antes posible y si no, que sus compañeros se lo hagan ver». Esta es la síntesis de la contundente respuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno valenciano de Carlos Mazón la popular Susana Camarero a la vicepresidenta primera del Gobierno de España la socialista María Jesús Montero, por mofarse, esta última, del físico del portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Miguel Tellado. Montero se refirió a Tellado como «el que tiene menos pelo» en durante su intervención en la convención socialista de La Coruña. Este martes, Camarero le ha respondido.

Susana Camarero ha reclamado a la candidata de Pedro Sánchez para liderar el socialismo valenciano la ministra Diana Morant que reproche esas palabras a María Jesús Montero: «No sólo porque es de muy mal gusto y es impropio de una ministra del Gobierno de España, sino porque es irresponsable».

Susana Camarero es, además de vicepresidenta segunda, la consejera de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda en el Gobierno de Carlos Mazón. Es su número 2, de hecho y derecho. Y este martes ha sido ella y no la consejera portavoz Ruth Merino la que ha comparecido tras el Pleno del Ejecutivo valenciano.

Y ha sido en esa comparecencia donde Camarero se ha referido al episodio protagonizado por María Jesús Montero en la convención socialista: «Aprovecho para tratar una cuestión que me preocupa profundamente», ha arrancado Susana Camarero, para quien «Diana Morant y sus compañeras y compañeros socialistas deberían reprochar las palabras a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, cuando critica el aspecto físico del portavoz del PP». Para Susana Camarero, como se ha dicho, «no sólo porque es de muy mal gusto y es impropio de una ministra del Gobierno de España, sino porque es irresponsable».

Las críticas al aspecto «provocan problemas de salud mental»

Susana Camarero, que desde que comenzó la legislatura está trabajando junto a los consejeros de Sanidad y Educación en los problemas de salud mental y sus soluciones, ha destacado que «quiero poner encima de la mesa que las cuestiones de las críticas al aspecto de las personas, no solamente de los menores sino también de los adultos, provocan innumerables problemas de salud mental. Hay innumerables problemas de acoso, de bulling, que derivan en problemas de salud mental».

La vicepresidenta de Carlos Mazón ha calificado de»absolutamente improcedente» lo que ha pasado durante este fin de semana «con las palabras de la ministra Montero», de quien ha manifestado que «yo espero que rectifique lo antes posible. Y si no, que sus compañeros y compañeras se lo hagan ver».

Además, ha planteado qué hubiese sucedido de haberse producido ese mismo comentario de María Jesús Montero a la inversa. Es decir, si hubiese sido Tellado quién dice esas palabras sobre una ministra del Gobierno de España: «Estaríamos hablando de otra forma. Y estaríamos todos, y me incluyo en primera persona, criticando esas declaraciones», para concluir, a continuación que: «No todo vale. Y esto no son chascarrillos».

Finalmente, Susana Camarero ha lanzado una última crítica a María Jesús Montero por su mofa hacia Miguel Tellado: «Tener un cargo como vicepresidente de un gobierno también requiere ponerse en el traje de vicepresidente o vicepresidenta y asumir esa responsabilidades que parece que los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez no están teniendo».