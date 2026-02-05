Valencia, Murcia y Andalucía se unen por la «huerta de Europa»: «El Gobierno no está protegiendo al sector»

Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, han dado visibilidad desde Berlín y ante toda Europa al «frente común» que han conformado junto a las organizaciones agrarias en defensa de «la huerta de Europa» y frente a la «competencia desleal» de países terceros. En ese contexto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha reclamado que haya garantías en la defensa de los productos hortofrutícolas y ha advertido que, para ello, «hay voluntad, hay un frente común y sólo nos falta la firmeza del Gobierno de España, que hoy no está protegiendo al sector agrícola».

Para dar una idea de la trascendencia de ese encuentro, baste decir que han participado, con Pérez Llorca, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira; el secretario general de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez; el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y miembro de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Carmen Crespo.

Y, por las organizaciones agrarias, entre otros, el presidente de Cooperatives Agro-Alimentàries, Cirilo Arlandis; el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado; el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu; el presidente de Cooperativas Agrarias FECOAM, Santiago Martínez; el presidente de PROEXPORT, Mariano Zapata; el de APOEXPA, Joaquín Gómez; y el gerente de COEXPHAL, Luis Miguel Fernández. De facto, las principales organizaciones agrícolas de las tres Autonomías.

Pérez Llorca ha explicado que el objeto de esa reunión ha sido el de establecer un «frente común, que es defender la huerta de Europa». Y, por tanto, la producción agrícola de las tres Comunidades. «Hay aún problemáticas por resolver. Hay, sobre la mesa, acuerdos que afectan de forma directa al sector agroalimentario» de los tres territorios. Y ha destacado que lo que pretenden es «garantizar la defensa de los agricultores y de los productos».

También, ha advertido que «estamos todos de acuerdo en que tiene que haber acuerdos, pero queremos que haya garantías. Y que, además de que se escriban esas garantías, tiene que haber algo muy importante: un Gobierno comprometido en defensa de los productos de un país», en lo que es una alusión directa al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.

A este respecto, Llorca ha agregado que «esto, hoy, no pasa en España». Por lo que ha añadido que «necesitamos que el Gobierno de España se comprometa de una forma más firme en defensa de los productos», como ha recalcado que hacen este jueves las tres Autonomías. Llorca ha reivindicado también «que se exijan controles en los países de origen y, sobre todo, que nuestros productos compitan en igualdad de condiciones con los que vengan de otras zonas».