UGT del Ayuntamiento de Valencia se desmarca de la huelga general: «Apostamos por la negociación»

UGT en el Ayuntamiento de Valencia ha decidido no secundar la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre. Así, lo manifiesta el propio sindicato en un documento informativo al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que «aclara su postura ante el escenario actual, desmarcándose de estrategias externas para centrarse de forma única y exclusiva en la plantilla municipal», según reza en el mismo.

En concreto, UGT en el Ayuntamiento de Valencia sostiene que «no apoya ni secunda la convocatoria de huelga general». Por el contrario: «Apostamos por la negociación directa y la estabilidad laboral de nuestro personal». Además, muestra su rechazo a «connotaciones políticas» y considera que la convocatoria estatal de esta huelga general del próximo miércoles, «al coincidir con las próximas elecciones generales, conlleva una carga política en la que no vamos a participar». «Nosotros no hacemos política», zanja en este punto UGT en el Ayuntamiento de Valencia.

Frente a ello, el sindicato UGT en el Ayuntamiento de Valencia sostiene que centra el 100% de sus esfuerzos en el consistorio. Y que su objetivo «único» es «defender los derechos y condiciones laborales» de sus trabajadores, «desmarcándonos», afirma, «de cualquier movilización ajena a este consistorio».

Finalmente, en torno a la crisis de la vivienda, uno de los ejes sobre los que los sindicatos han planteado esta huelga del general del próximo miércoles, UGT en el Ayuntamiento de Valencia sostiene que la solución «debe alcanzarse desde el diálogo constructivo y el consenso de toda la población, evitando la división». Y añade que «por ello, decidimos no secundar esta huelga general, apostando por soluciones de unidad que beneficien a toda la ciudadanía sin distinción política».

La huelga general de este 11 de noviembre está concebida como un paro total de 24 horas convocado en todo el Estado español e impulsado, precisamente, por los sindicatos UGT y CCOO, junto a otros colectivos. Y fue registrada oficialmente el pasado 19 de octubre, ante el Ministerio de Trabajo.

A lo largo de este lunes, ya se hablaba en círculos políticos valencianos próximos al consistorio que al menos un sindicato se había desmarcado de la huelga general de este próximo miércoles.