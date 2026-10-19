El tuit que retrata a la ministra Diana Morant: solo ha contactado con alcaldes del PSOE por la DANA

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subido una publicación a su perfil de X en la que manifiesta estar en contacto con los alcaldes y alcaldesas de las localidades valencianas de Gandía, Pego, Piles, Miramar, Real de Gandía y Tavernes «para seguir la evolución de la DANA Adam». Todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios con los que dice haber contactado Diana Morant en su publicación de X son socialistas. Como si los únicos ayuntamientos afectados por la DANA fueran los de ese signo político. De hecho, no hay mención a Oliva, que vive una gravísima situación con atrapados por la descomunal lluvia de las últimas 48 horas, donde gobierna Projecte Oliva (PRO Oliva), una formación de corte local e independiente, junto con UCIN. Además, todos los municipios con que Diana Morant relata haber contactado, excepto Pego, pertenecen a la comarca de La Safor, donde se ubica Gandía, la localidad de la que ella fue alcaldesa. A pesar de que la Marina Alta, en Alicante, también vive una situación crítica.

Diana Morant manifiesta también en su publicación que toda su «preocupación está con las personas que están viviendo estas horas con incertidumbre». Y señala que «la prioridad es proteger vidas». Y concluye expresando: «Máxima preocupación y seguimos, siempre, las indicaciones de las autoridades».

En concreto, Gandía, la localidad de la que, como se ha dicho, Diana Morant fue alcaldesa, está actualmente gobernada por el también socialista José Manuel Prieto. El alcalde de Pego es el también socialista Enrique Moll. En Piles, gobierna la socialista Cristina Fornet. Miramar, un pequeño municipio que, como los anteriores, se ubica en La Safor, tiene como alcaldesa a Pilar Peiró (PSOE). En el Real de Gandía, el alcalde es el también socialista Gustavo Mascarell. Y, en Tavernes de Valldigna, su alcaldesa, Lara Romero, también es socialista.

Como se ha dicho, no existe mención a Oliva, donde no gobierna el PSOE, sino una formación independiente, Projecte Oliva, con dos ediles de UCIN. Su alcaldesa es Yolanda Pastor. Tampoco hay referencia a otras localidades, como por ejemplo Jávea, también en la Marina Alta, donde ha sido desalojado un camping con 64 personas la noche del domingo y donde la alcaldesa es Rosa Cardona (PP).