‘Mazoners’ un grupo de declarados fans de Mazón, ha reaccionado a los archivos judiciales del ‘pitufeo’ en el Ayuntamiento de Valencia con un tuit dirigido al alcalde: «Hola Joan Ribó. Repite con nosotros: Rita es inocente».

No cabe duda de que Rita Barberá continúa contando con la simpatía y admiración de muchos valencianos. En los últimos días, la Audiencia Provincial ha decretado el archivo de la causa del ‘pitufeo’ o blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia para 39 de los 50 acusados. Restan por ver por el Tribunal los recursos de algunos más, lo que podría incrementar la cifra de sobreseimientos. La Audiencia, también, ha archivado la causa para el Partido Popular, en este caso como persona jurídica. El ‘pitufeo’ es una de las piezas del denominado ‘Caso Taula’, que se remonta, precisamente, a tiempos en que Rita era alcaldesa. La efervescencia provocada por ese archivo de la Audiencia ha desatado una cascada de reacciones posteriores en las que se recupera la memoria de la ex alcaldesa y se recuerda el linchamiento que sufrió incluso tras su fallecimiento. Pero, entre todas las reacciones, destaca una, la de un grupo denominado ‘mazoners’, auto declarados fans del presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón. No están afiliados ni siguen directrices del PP, pero su ascenso es imparable: rozan los 500 seguidores en twitter en menos de dos meses de actividad.

La reacción de los ‘mazoners’ se ha dirigido al actual alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), quien cuestionó en los últimos años la inocencia de Barberá. Llegó a decir, allá por 2016, que aquello de que Rita no sabía lo que ocurría en el Ayuntamiento «no se lo cree ni ella». Más tarde, en una entrevista en Vanity Fair, Ribó desveló que Barberá no tenía ni ordenador en su despacho. Este mismo año (2021), ha eludido una propuesta del Grupo Municipal del PP de Valencia para convertir a Rita en alcaldesa honoraria de la ciudad. De modo que, al poco de conocerse los archivos de la causa para esos 39 acusados, entre ellos el propio Partido Popular, ‘mazoners’ no esperó más: subió una publicación a su perfil de twitter en la que recordaba expresamente al sucesor de Barberá en el Ayuntamiento, que no es otro que Joan Ribo. La publicación, sin foto ni vídeo, sí contenía un texto muy elocuente: «Hola, Joan Ribó. Repite conmigo: Rita es inocente».

Mazoners irrumpió hace menos de tres meses en la escena política valenciana bajo la convicción de que la Comunidad Valenciana tiene un gobierno «nefasto». Afirman que no son miembros del PP, que no siguen sus líneas argumentales ni reportan su actividad a cargo alguno y que muestran su opinión de manera libre en las redes sociales. De su último tuit se entiende que mantienen intacta su admiración por Mazón y están convencidos de la inocencia de Rita Barberá. Con Ribó, ya es otra cosa. El tuit no ha sentado bien a la izquierda valenciana: la exaspera. Socialistas y Compromís creen que las decisiones de la Audiencia no invalidan la investigación, pero la publicación de ‘mazoners’ sí ha calado entre los creen aún hoy que Barberá realizó una destacada labor en la ciudad de Valencia y merece ser recordada por ello.