La Audiencia Provincial de Valencia ha archivado la causa del ‘pitufeo’ para otros tres investigados, pero no para una cuarta acusada: la que era secretaria del grupo municipal del PP.

En menos de 24 horas, un total de 16 de los 49 encausados por el ‘pitufeo’ (blanqueo de capitales) en el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia han visto como la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial decretaba el archivo provisional de las actuaciones. Ayer, fueron 13. Hoy, se suman otros tres más, dos ex concejales y un ex asesor. No existen, según la Audiencia, indicios de que cometieran un delito de blanqueo de capitales durante la campaña electoral de 2015.

Sin embargo, no ha corrido la misma suerte la que fuera entonces secretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia (Mari Carmen G. G.). El Tribunal revoca el auto del juzgado de instrucción para esta acusada en la parte concerniente al blanqueo de capitales, pero establece que la causa contra ella continúe por la supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado, no obstante, al cobro de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste en la campaña electoral de 2011. La Audiencia entiende que existe un substrato que permite atribuir racional e indiciariamente la consideración de dinero procedente de una actividad presuntamente delictiva al dinero descubierto a través de las notas manuscritas, poseído y manejado por ella sin haber aportado una explicación coherente que descarte esos indicios.