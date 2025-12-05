Toni Pérez saca los colores al PSPV con Sánchez: «Ni un debate de la nación en toda la legislatura»

El presidente de la Diputación de Alicante, el popular Toni Pérez, ha recordado a los diputados del PSOE en el transcurso del Pleno sobre el estado de la provincia, celebrado este jueves, que con el también socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, no ha habido «ni un debate de la nación en toda la legislatura». Una reflexión que ha llevado a los diputados socialistas a mirar hacia otro lado, como se ve en el vídeo que ilustra esta información. En esa misma intervención, Toni Pérez se ha dirigido también al diputado de Compromís a quien ha manifestado: «De la naranja que querían ustedes poner en el Parlamento autonómico han pasado a la Fanta en el Congreso: a pagarla». Una mención que hace referencia al término «pagafantas de Pedro Sánchez», como desde la bancada del PP se ha definido a Compromís en las Cortes Valencianas en diferentes momentos de la actual legislatura.

Las manifestaciones de Toni Pérez se han producido en el debate del estado de la provincia de Alicante, que con carácter anual se celebra en la Diputación de Alicante. Sin embargo, tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 7 de junio, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, sólo ha convocado un debate del Estado de la Nación durante su mandato.

Es más, Sánchez es el presidente del Gobierno que menos debates del estado de la nación ha convocado en democracia: dos. Y es también, entre los tres presidentes socialistas, el que menos debates ha convocado con una abismal diferencia con Felipe González, que se sometió a 11, y con Zapatero, con nueve.

Toni Pérez ha recordado que «de joven, los que hemos tenido vocación política, esperábamos con ansiedad, siempre, el debate del estado de la nación». A continuación, el presidente de la Diputación de Alicante ha mirado a la bancada socialista para preguntar: «¿Se acuerdan ustedes de eso?». Ya con el semblante serio, Toni Pérez ha vuelto a preguntar a la bancada socialista si el año pasado hubo debate del estado de la nación: «¿Y éste?, ¿y el anterior?…»

El presidente de la Diputación de Alicante ha preguntado a todo el pleno: «¿Saben ustedes que en esta legislatura el presidente Sánchez no ha convocado ni un solo debate de estado de la nación?». Pérez ha preguntado a la bancada del PSOE: «¿No tienen nada que decir los señores del partido socialista?, partido de la gasolina y del coche…»

Luego, Toni Pérez se ha dirigido al diputado de provincial de Compromís en la Diputación de Alicante: «De la naranja que querían ustedes poner en el Parlamento autonómico han pasado a la Fanta en el Congreso: a pagarla».