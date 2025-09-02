Un hombre se atrinchera en una casa okupa tras disparar a un vigilante de seguridad en Alfafar (Valencia)

Un hombre de 31 años natural de Alfafar, que trabaja como guardia de seguridad ha resultado tiroteado por arma de fuego por otro individuo, también de la misma localidad.

El autor de los disparos ha sido identificadoy, según han confirmado a OKDIARIO de fuentes próximas al caso, se ha atrincherado en casa okupa. Iba acompañado de otras dos personas, que han huido tras los disparos. La Guardia Civil y la subdelegación del Gobierno están a la espera de la orden judicial para entrar en la vivienda.

El herido fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad de Valencia. Se encuentra estable y no se teme por su vida.

Los disparos no pasaron desapercibidos a los vecinos de la zona en que se produjeron. Hasta el punto que casi de inmediato algunas personas lo manifestaron a través de sus perfiles en redes sociales.

Los hechos se han producido en plenas fiestas patronales de la localidad, que se celebran desde el 29 de agosto hasta el 8 de septiembre. Y han producido una gran conmoción en este municipio de poco más de 22.000 habitantes.

Los disparos se produjeron poco después de las 23:30 horas de este lunes. El herido recibió tres disparos y fue auxiliado por algunas personas. En concreto, le efectuaron un torniquete para evitar una mayor pérdida de sangre a través de las heridas que había recibido.

Según consta en el balance trimestral de criminalidad, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han incrementado en un 25% en la Comunidad Valenciana en el segundo trimestre de este 2025 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, el de 2024. En concreto, han pasado de 73 a 90.

Si bien, en ese mismo periodo, de tiempo, en el segundo trimestre de este 2025 respecto al de 2024, en el caso concreto de la localidad de Alfafar, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se habían reducido de ocho a siete.