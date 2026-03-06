La Sareb niega una vivienda a una familia que vive en un cajero porque las va a traspasar al Gobierno

La sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, conocida como la Sareb, ha rechazado la petición de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana para que cediera una de las que tiene en la provincia de Valencia a una familia de la localidad de Burjasot que vive el drama de haber sido desahuciada.

La citada familia tiene cuatro hijos menores y se había visto obligada, tras el desahucio, a vivir en un cajero de una entidad bancaria, tal como han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al caso. La negativa de la Sareb, de finales del pasado mes de febrero, se produjo porque, según transmitió la propia sociedad a la Conselleria, sus activos van a ser traspasados en los próximos meses a la nueva empresa Casa 47 para su gestión de alquiler. La denominada Casa 47 es la nueva entidad estatal de vivienda y suelo en España. Está adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige la socialista Isabel Rodríguez en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En medio de todo ello, se da la circunstancia de que este mismo jueves, el citado ministerio anunciaba la construcción de 47 viviendas asequibles en municipios afectados por la DANA que cedan suelo. Pero, mientras todo ello se produce, la familia antes citada sigue pernoctando en un cajero donde resiste el frío y la lluvia de las húmedas noches del marzo valenciano.

La indignación que este hecho ha causado es tal que la propia vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha criticado la «hipocresía» de la ministra de Vivienda. Camarero ha criticado en sede parlamentaria que Isabel Rodríguez «diga que va a proteger de los desahucios mientras niega una vivienda vacía a una familia de cuatro hijos que ha sido desalojada en Burjasot».

La Generalitat Valenciana había recurrido a la Sareb porque las viviendas sociales para el alquiler del Ayuntamiento y de la propia Administración autonómica estaban adjudicadas. En concreto, la tarde del 23 de febrero, la Consellería se puso en contacto con la Sareb para transmitirle la existencia de una familia con cuatro hijos a su cargo y uno de ellos con una discapacidad alta. Esa familia había tenido apoyo de los servicios sociales municipales durante unos meses. Pero, finalmente, se había visto abocada a pernoctar en el hueco de un cajero.

Lo que la Conselleria de Vivienda pedía a la Sareb era la posibilidad de que la citada familia contara con un alquiler social, porque en el registro de viviendas declaradas deshabitadas de la citada entidad consta alguna vivienda en ese municipio, así como también en otras localidades de la provincia de Valencia. Apelaba la Conselleria a la movilización de la vivienda vacía, de acuerdo con la ley autonómica 2/2017 de función social de la vivienda y la ley de vivienda estatal de 2023.

El mismo día en que la Conselleria de Vivienda realizó la petición a la Sareb, esta le respondió que sentía comunicarle que sus activos de vivienda se iban a traspasar a la nueva empresa Casa 47 para su gestión en alquiler, lo que, añadía, se producirá en los próximos meses.