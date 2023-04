El alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) ha presumido en redes sociales de convertir a la tercera ciudad de España en escenario de la cena que pone fin al Ramadán en la cultura y religión musulmana mientras, en paralelo, el Consistorio tiene arrinconada a la réplica de la Virgen de los Desamparados, la Patrona de la ciudad, en un almacén de la ciudad, donde se encuentra cubierta de plásticos, tal como publicó OKDIARIO en febrero.

Este fin de semana, Joan Ribó ha subido una publicación a su perfil de twitter con varias fotos en el que textualmente dice: «Somos la primera ciudad que celebra de manera abierta y en un espacio céntrico de la ciudad un Iftar de la Concordia (cena con la que se acaba el ayuno diario durante el mes del Ramadán). Somos una ciudad abierta, diversa y plural. Donde todos y todas cabemos. Nunca más islamofobia».

Sin embargo, se da la circunstancia de que a pesar de la proclama de Ribó de una ciudad «abierta, diversa y plural», la réplica de la Virgen de los Desamparados que los propios funcionarios municipales regalaron en 1954 al Ayuntamiento de Valencia está arrinconada y cubierta de plásticos en un almacén de la ciudad desde que el Gobierno que conforman Compromís y el PSOE decidió sacarla del edificio consistorial hace unos meses con la excusa de unas obras.

Se da también la circunstancia de que Ribó no asiste a ningún acto relacionado con la Virgen de los Desamparados, según han confirmado fuentes municipales, pero sí tuvo tiempo de acercarse hasta el mencionado Iftar que pone fin al Ramadán musulmán el pasado viernes.

Las críticas a la presencia de Joan Ribó no han cesado desde que subió su publicación. Así, un usuario de twitter le responde: «Pero a la catedral no entras. Muy lógico todo», mientras otro le lanza las siguientes preguntas: «¿Por qué no representas a los valencianos en un acto cristiano? ¿Ni vas a los actos de la Madre de Dios de las Fallas ni anoche te ví en el vía crucis?» y un tercero afirma: «Somos la primera ciudad europea entregada al Califato. No en mi nombre».