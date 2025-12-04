Quién es Miguel Barrachina: el nuevo portavoz del Consell de Pérez Llorca que se siente agricultor

Miguel Barrachina Ros (Segorbe, Castellón, 30 de enero de 1969), es el primer portavoz del primer Gobierno valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca, responsabilidad en que se ha estrenado este mismo jueves tras el primer, también, pleno del nuevo Ejecutivo. Además, tiene bajo su responsabilidad la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca desde el verano de 2024, justo tras la ruptura y salida de Vox de los Gobiernos autonómicos que compartía con el PP. Miguel Barrachina es un político atípico. Su vocación es la de convertirse en agricultor cuando deje la política. De hecho, ya tiene un tractor para desarrollar esa actividad.

En la primavera de 2023, el PP aspiraba a recuperar el Gobierno valenciano. Su candidato para ello era Carlos Mazón. Y el jefe de aquella campaña fue Miguel Barrachina. El resultado fue que los populares crecieron desde los 19 diputados autonómicos con que contaban, hasta los 40. Y terminaron por doblegar a una izquierda que en aquellos momentos se sentía imbatible en la Comunidad Valenciana liderada por Ximo Puig. Mazón designó entonces a Miguel Barrachina portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Aquel fue el año en que el PP creció exponencialmente en las encuestas. Al punto de que esos sondeos ya le auguraban una holgada mayoría absoluta en el territorio.

En el verano de 2024, Vox decidió dejar los gobiernos autonómicos que compartía con el PP. Uno de ellos, el valenciano. Y Mazón encomendó una nueva labor a Miguel Barrachina. El diputado de más perfil político del PP hasta esa fecha, dejó las Cortes Valencianas para convertirse en nuevo conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Al ser designado conseller, Miguel Barrachina cedió la portavocía en las Cortes a un diputado de Alicante. En concreto, de Finestrat, donde era alcalde. Ese diputado que sucedió a Miguel Barrachina como portavoz se llamaba Juan Francisco Pérez Llorca. Hoy, preside la Generalitat Valenciana.

Año y medio después de todo aquello, con Pérez Llorca ya al frente de la Generalitat, el nuevo presidente buscó un portavoz nuevo para su gobierno, consciente de que ese portavoz sería la imagen y la voz de todo su Ejecutivo. El elegido, ha sido, precisamente, Miguel Barrachina. De nuevo el perfil más político del nuevo Consell.

Miguel Barrachina está casado y es padre de dos hijos. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, con especialidad en el sector público. De hecho, trabajó como interventor-tesorero de la Administración Local. Y, siempre que no esté lesionado, se le puede ver por las calles de Valencia disfrutando del deporte que más le atrae, el running.

Aunque muchos no lo recuerdan y otros no lo saben, Miguel Barrachina formó parte de los gobiernos de José María Aznar como director general de Economía Social y Fondo Social Europeo en el Ministerio de Trabajo. Ha sido en dos etapas diputado en el Congreso. En concreto, entre los años 2004 y 2011. Y entre 2016 y 2019. Fue, por tanto, testigo directo de la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy.

También, ha tenido dos etapas como diputado en las Cortes valencianas. La primera, entre 1995 y 2003. Y la segunda, entre 2019 y 2024. En la legislatura 2011-2015 fue concejal del Ayuntamiento de Segorbe, en Castellón. Y, entre 2017 y 2021 fue presidente del PP en la provincia de Castellón.

Ahora, vuelve a afrontar un nuevo reto, el de la portavocía de un Gobierno que tiene 18 meses hasta las elecciones. Este jueves se ha estrenado. Y lo ha hecho con un mensaje muy claro: el nuevo Ejecutivo de Pérez Llorca está trabajando para «poner fin al infierno fiscal, intensificar la mejora de la calidad educativa y reducir las listas de espera». De nuevo, el perfil más político aparece en el momento más político de la legislatura.