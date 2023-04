Puig presume ante Sánchez de gestión sanitaria pese a las sentencias y a la huelga de médicos

El presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos Ximo Puig ha destacado en la convención del PSOE en Valencia este domingo ante Pedro Sánchez su gestión en la sanidad valenciana a pesar de haber recibido cinco sentencias en contra por la falta de protección de los médicos durante la pandemia y por los retrasos en su vacunación. Y, además, de ser el único dirigente autonómico que a día de hoy mantiene un conflicto abierto con los facultativos.

Ximo Puig ha iniciado su intervención dando las gracias a Pedro Sánchez por haber elegido Valencia para la convención del PSOE, a pesar de que esa convención ha carecido de la presencia de todos los barones territoriales excepto él mismo, que además era el anfitrión.

«Gracias por haber elegido Valencia. Por un espacio para pensar y para debatir y presentar propuestas», ha dicho Puig a Sánchez para, a renglón seguido, recordar que este sábado el coordinador general del PP Elías Bendodo le había calificado, precisamente por esta convención, como «el mayor sanchista del reino», tal como ha publicado OKDIARIO.

Pero para Ximo Puig, en un momento como el actual, con encuestas que no le son favorables, este acto en Valencia significa «el reconocimiento a todo el trabajo que se ha hecho por toda la sociedad valenciana desde hace ocho años», según ha explicado.

Luego, ha entrado en materia. Y ha querido destacar su gestión ante Pedro Sánchez. Y ha dicho que «mientras otros despedían a los médicos y sanitarios después de la pandemia, aquí hemos contratado 13.000. Había que apretar los dientes. Y los apretamos y salimos fuertes». Sin embargo, se da la circunstancia de que la Sanidad valenciana despidió a sanitarios tras la pandemia y de que Ximo Puig es el único dirigente autonómico, como se ha dicho, que mantiene un conflicto abierto con los médicos que ya ha derivado en huelga.

Puig ha procurado no enfadar por la cuestión de la financiación autonómica a Sánchez: » Le he visto siempre sensible a esta cuestión», si bien ha agregado, que «es cierto que hay que dar un paso más, porque es necesario que exista una financiación justa». Y, también, se ha referido al otro gran problema valenciano: el agua. Un plan que reduce el aporte de agua de ese río al Segura.

Antes de Ximo Puig, ha hablado la candidata socialista al Ayuntamiento de Valencia Sandra Gómez, que ha vuelto a insistir en que «estoy muy orgullosa de que en Valencia esté Pedro Sánchez, que ha tenido una de la legislatura más difíciles de la historia», otro gesto de los socialistas valencianos hacia el presidente del Gobierno, en tanto que todos los barones territoriales han faltado a la cita de Valencia.