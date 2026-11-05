El PSOE de Torrent (Valencia) hace una loa del dimitido Óscar Puente y lo invita a dar un mitin: «Nos haría ilusión escucharte»

La Agrupación Socialista de Torrent, la localidad con mayor número de habitantes de la provincia de Valencia tras su capital, ha dirigido una carta al ex ministro de Transportes, el también socialista Óscar Puente, a través de sus redes sociales y lo ha invitado a dar un mitin tras su dimisión por la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) que se ha saldado con 69 fallecidos.

«Nos haría ilusión escucharte», manifiestan en su publicación en Facebook los socialistas de Torrent a Óscar Puente. En esa publicación, además, los socialistas de Torrent dedican a Puente un: «Gracias por tu entrega, por tu valentía, por tu compañerismo, Óscar». Torrent ha sido un feudo socialista entre 2015 y 2023. Año, este último, en que la popular Amparo Folgado se ha hecho con la alcaldía.

Tal como ha publicado OKDIARIO, Óscar Puente anunció su dimisión al frente de la cartera que ha gestionado desde 2023 después de dos tragedias ferroviarias que han costado 115 vidas en menos de nueve meses.

El propio político socialista admitió que «un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos». «Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», reconoció.

Pero todo ello no ha hecho mella en los socialistas de Torrent, que en su misiva sostienen que la comisión ejecutiva local, «en nombre del conjunto de nuestra militancia, quiere hacerte llegar un abrazo fraternal y un mensaje sincero de solidaridad, apoyo y agradecimiento», en referencia a Óscar Puente.

Además, desean al ex ministro que «después de unos días tan dolorosos y exigentes encuentres tiempo para descansar, cuidarte y sentir el cariño de quienes te apreciamos».

Los socialistas de Torrent dicen compartir el dolor de las víctimas de Urda y de sus familias, pero no dudan en agradecer al ex ministro su «trabajo» y su «trayectoria». También, en mención expresa, señalan que «reconocemos tu compromiso con el transporte público» y dicen que «como socialistas» se sienten «orgullosos» de la «capacidad de trabajo» del ex ministro.

Finalmente, se dirigen directamente a Puente para hacerle lo que califican como «una invitación muy especial»: «Ven a Torrent, a esta agrupación, a tu casa, a compartir con nosotros un gran mitin socialista». Algo para lo que no ponen fecha, sino que lo fían a que se celebre cuando Puente considere «y te encuentres con ánimo». Muestran además su convencimiento de que ese acto será «multitudinario». Finalmente, se despiden con un «cuídate mucho, Óscar. En Torrent tienes una agrupación que te aprecia, te respeta y te espera con los brazos abiertos».