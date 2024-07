El PSOE pacta con ERC un proyecto audiovisual para investir a Illa competencia directa del de Alicante

El acuerdo entre el PSOE de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que el ex ministro de Sanidad y candidato del Partido Socialista de Cataluña (PSC) Salvador Illa presida la Generalitat de Cataluña incluye el compromiso de proteger como proyecto estratégico «de País» Catalunya Media City, un hub audiovisual y de vídeo juegos que se ubicará en Les Tres Xemenies (Las Tres Chimeneas), en Sant Adrià de Besòs, y que tiene por objeto liderar el sector en el ámbito europeo.

Sánchez y ERC se han empeñado en este proyecto catalán hasta el punto de incluirlo en su acuerdo de Gobierno para investir a Salvador Illa. Y lo han hecho a pesar de que será competencia directa de la Ciudad de la Luz, en Alicante, donde se encuentran ahora mismo los mejores estudios de Europa. Y a pesar, también, de que en contraposición con el proyecto catalán, el propio Gobierno de España ha negado cualquier ayuda al de Alicante que no fuera a través del endeudamiento con préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El pacto de Pedro Sánchez con ERC para que Salvador Illa presida la Generalitat de Cataluña tendrá un coste de 60.000 millones de euros. Una cantidad equivalente a mantener todos los hospitales, tal como ha publicado este miércoles OKDIARIO.

60 millones para el ‘hub’ catalán en 2023

El acuerdo de Gobernabilidad entre el PSOE y ERC incluye el propósito de «impulsar como un proyecto estratégico de País el proyecto Catalunya Media City (CMC) en las Tres Xemeneies (Sant Adrià de Besìs y Badalona), de manera coordinada con el Parque Audiovisual de Cataluña (Tarrasa) para sea el centro más importante de la industria audiovisual, la cultura digital y el videojuego de Europa».

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez ya acordó este diciembre de 2023 para Catalunya Media City, a través de un convenio entre la Consejería de Cultura de Cataluña y el Ministerio de Hacienda, el traspaso de 60 millones de euros del Gobierno de España a la Generalitat de Cataluña para ejecutar las primeras actuaciones de este proyecto.

Cataluña, sí; Alicante, no

Unas camino de rosas el del proyecto catalán que no ha encontrado el complejo audiovisual de la Ciudad de La Luz, en Alicante, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado subvencionar. La Ciudad de la Luz de Alicante es un complejo audiovisual que alberga los mejores estudios de Europa.

De hecho, el Gobierno de España no contempla para la Ciudad de la Luz de Alicante ninguna otra financiación que no sea por la vía del endeudamiento a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según la consulta efectuada por la propia Generalitat Valenciana al Spain Audiovisual Hub, del Gobierno de España. Extremo este no sólo confirmado con la Consejería de Industria, sino además denunciado por la propia consejera Nuria Montes en su día en las Cortes Valencianas.

La consulta se formuló al Fondo Spain Audiovisual Hub, que es el responsable del plan de impulso al sector audiovisual español. La reunión con los representantes de la Consejería de Industria valenciana se llevó a cabo al objeto de solicitar información para saber cómo conseguir subvenciones para las inversiones previstas en la Ciudad de la Luz en este 2024.

Sin embargo, la respuesta «categórica» a la delegación valenciana fue que la única manera de obtener financiación era a través de los préstamos del ICO. Es decir, por la vía del endeudamiento. Y que era imposible recibir subvenciones a fondo perdido.

Más, tarde, en diciembre de 2023, la indignación estalló en el Gobierno valenciano, al conocer que el de Pedro Sánchez ha firmado un convenio exclusivo con Cataluña de 60 millones de euros para la construcción de nuevos estudios cine, mientras a la Comunidad Valenciana se la sugería que recurriera al endeudamiento.

Carta a Montero

Esos 60 millones de euros proceden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero. Recientemente, la consejera de Turismo valenciana Nuria Montes ha dirigido una carta a esta misma ministra en la que solicitó a Montero una rectificación y un reparto de los recursos «de modo justo y equitativo» entre todas las Comunidades Autónomas.

Pero, además, en la parte más sustancial de la misiva, Nuria Montes destacaba: «Dada la singularidad del proyecto ubicado en la provincia de Alicante, pero con proyección internacional, sería adecuado que tuviese, como mínimo el mismo tratamiento que Catalunya Media City».

Se da la circunstancia de que desde que se inició la actual legislatura, el 17 de julio de 2023, en la Ciudad de la Luz de Alicante se han rodado siete producciones, con un impacto económico de 50 millones de euros, según los datos aportados por la Consejería. Es decir, con los 3,5 millones de euros del Presupuesto de la Generalitat Valenciana para apoyar producciones audiovisuales, los estudios alicantinos han obtenido un impacto que supera 14 veces lo invertido.