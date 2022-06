El Partido Popular ha metido hoy más presión al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y le ha exigido que destituya ya a Mónica Oltra, su vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Pero además, el portavoz adjunto de los populares en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina ha incrementado la presión sobre Oltra y Puig con otra cuestión adicional: ha rescatado las sentencias contra la Consejería de Oltra por otro oscuro asunto, el denominado ‘caso Segorbe’.

Ese caso arrancó cuando Mónica Oltra Oltra denunció en el parlamento valenciano los presuntos abusos de un educador a una menor interna. El centro fue cerrado y los menores, trasladados. Con el tiempo, el educador fue absuelto y las religiosas que gestionaban el centro restituyeron su honor en los tribunales. Llegó a conocerse como el otro ‘caso Oltra’. Viniendo de Miguel Barrachina la mención a este caso no es cuestión menor: Barrachina es de Segorbe, cuyo ayuntamiento llegó a solicitar la dimisión de Oltra.

Mónica Oltra está imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en el caso que investiga si cargos y o personal de su Consejería supuestamente ocultaron las denuncias de una menor tutelada por los abusos a que era sometida por el marido, entonces, de la vicepresidenta valenciana.

Hoy, su formación de referencia, que ella misma lidera, la Coalición Compromís, decide cuál será su postura: si aceptar que Ximo Puig la destituya o resistir, lo que provocaría un terremoto político cuyas consecuencias son impredecibles a estas horas por su gravedad. Toda la presión, ahora mismo, recae sobre Ximo Puig. Y, hace escasamente unos minutos, el PP ha incrementado más aún una presión que también ejerce el resto de la oposición e incluso Pedro Sánchez y sus varones. Agobiante, pues.

Miguel Barrachina ha cuestionado el liderazgo de Puig y ha afirmado que «Mónica Oltra hace que la Comunidad Valenciana sea el ‘hazmerreir’ de España entera». Ha acusado también a Ximo Puig de ceder a Mónica Oltra el pasado viernes el espacio público de la portavocía «para que se desahogase y cargase contra fiscales, contra jueces y se arrogase la defensa de nuestra democracia», lo que para el político popular supone que «se ha burlado de los valencianos y de los españoles. Tiene que destituirla ya».

Y es aquí cuando Barrachina ha sacado a relucir al ‘caso Segorbe’ donde la consejeria de Oltra acumula condenas en contra: «Tenía que haberla destituido por un montón de cosas. El viernes le cede un espacio público y el sábado deciden enrocarse para resistir».

Pero más allá de todo ello, Barrachina ha fijado también postura. Para el PP, Ximo Puig ya no tiene margen y por ello: «Tiene que destituirla hoy». «La niña Mayte jamás le ha preocupado. Quien ha pedido perdón a la niña hemos sido nosotros y la Justicia. Ximo Puig, no. No le preocupa», ha denunciado Barrachina.