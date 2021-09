La síndica del Partido Popular en las Cortes Valencianas, María José Catalá, ha afirmado hoy que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra “sube el nivel de decibelios en el Consell para desviar la atención mediática sobre la sentencia de la menor” y ha añadido que Oltra «quiere que se hable de las peleas en el Consell tras confirmarse la sentencia» de la citada menor.

Frente a ello, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia de Mónica Oltra. El PP pretende que la vicepresidenta explique «si ha recibido la solicitud de responsabilidad patrimonial y si va a tomar alguna medida política porque el gobierno valenciano fue hostil con la menor abusada hasta el punto de que la llevaron esposada al juicio».

En las últimas horas, Oltra ha subido el tono de sus declaraciones. Ha rechazado la tutela del conseller de Hacienda Vicente Soler (PSOE) en los Presupuestos para 2022, ha impulsado la creación de una comisión formada por los partidos del Botánic (PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Esquerra Unida) para dilucidar esos presupuestos y, hoy mismo, ha criticado duramente a Madrid a cuentas de la financiación.

En opinión de Catalá, Oltra «quiere que se hable de las peleas en el Consell tras la confirmación de la sentencia de la menor, que deja muy mal a su conselleria por desproteger a una menor tutelada que ha sufrido un abuso en un centro de la Generalitat por parte de una persona estrechamente vinculada a ella”.

No obstante, el PP continúa centrado en el tema que afecta la conselleria de la vicepresidenta. En este sentido, Catalá ha dicho que “lo duro no es tanto quién es el abusador sino qué hizo la señora Oltra cuando conoció las circunstancias» y, en este sentido, ha manifestado que «en lugar de estar con la menor, quiso blindarse políticamente, con una estrategia para ocultarlo y procurando desacreditar a la víctima». «Quisieron taparlo como fuera para no cargarse la carrera política de Oltra”, ha añadido.

En esa misma dirección, Catalá ha señalado que “tras la confirmación de sentencia, hemos vuelto a pedir» la comparecencia de Oltra. «Queremos que Oltra, ahora ya sin ningún tipo de presunción de inocencia ni derecho a recurso, pueda explicar si ha recibido esa solicitud y si va a tomar alguna medida política porque el gobierno valenciano fue hostil con la menor abusada hasta el punto de que la llevaron esposada al juicio».

La sentencia a la que se refiere Catalá es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que el pasado viernes ratificó una condena de cinco años de cárcel para el ex marido de Mónica Oltra, por abusos a una menor en un centro tutelado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.