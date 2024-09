El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia denunciará al del PSOE por llamarle «fascista»

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Manuel Badenas, interpondrá en los próximos días acciones judiciales contra el portavoz socialista en ese mismo consistorio, Borja Sanjuán. La querella de Vox, siempre según las citadas fuentes, se interpondrá por los supuestos delitos de injurias y coacciones. El origen de esta denuncia responde a la intervención del concejal Borja Sanjuán en el Pleno del Ayuntamiento del pasado lunes, que recoge el vídeo que ilustra esta información, en esa intervención, el edil Borja Sanjuán se refirió públicamente al concejal Juan Manuel Badenas como “fascista”.

En concreto, en el citado vídeo que ilustra esta información se ve como el portavoz socialista Borja Sanjuán se dirige a Juan Manuel Badenas desde el atril de oradores del salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia. Y le reprocha «utilizar» el símbolo de las rosas blancas, «que representa a aquellas personas que dieron la vida luchando contra el nazismo no puede mancillarlo un fascista como usted».

El portavoz de Vox ha afirmado, como ya advirtió en su momento, que “no vamos a aceptar, en ningún pleno, en ninguna comisión ni en ninguna red, que se atente contra el honor y la imagen de las cuatro personas que formamos el grupo de Vox y de las personas a las que representamos y es por ello que vamos a utilizar las acciones judiciales civiles y penales correspondientes”.

Badenas ha incidido en que el partido socialista “utiliza la calificación de fascista contra cualquiera que no piensan como ustedes, no saben hacer otra cosa, no tienen otro argumento, cuando no saben qué decir, insultan” y ha recordado que “es de una paupérrima catadura moral que lo diga el portavoz del PSOE, partido condenado por racismo y discriminación antisemita por el Tribunal Superior de Justicia”.

Finalmente, Badenas ha reiterado que “la soberbia moral de la izquierda se combate con argumentos y sin complejos” y ante ello Vox ha demostrado que “es un partido de gobierno y un gran gestor”, reduciendo entre otras cosas el desempleo a niveles históricos que no se veían desde hace 16 años, incrementando las ayudas para emprendedores y agricultores, preservando y promoviendo las tradiciones o impulsando la Albufera como reserva de la Biosfera.

“Mientras otros insultan nosotros seguiremos trabajando en esta línea para mejorar las condiciones de vida de la sociedad valenciana”, ha concluido el concejal.