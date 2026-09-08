La Policía busca a un joven de origen ruso por matar a su padrastro en Valencia con una mancuerna

La Policía busca a un joven de 23 años y origen ruso como presunto autor de un golpe en la cabeza con una mancuerna que ha causado la muerte de su padrastro. Los hechos se han producido en una vivienda del barrio de San Isidro, en Valencia, en torno a las 14:15 horas de este martes.

El fallecido es un varón de nacionalidad española y 50 años, si bien estos primeros datos están pendientes de confirmación a la espera de la autopsia, según han revelado fuentes de la Policía Nacional.

La Policía Científica y el Grupo de Homicidios se han desplazado al domicilio de la víctima, al igual que el forense, para iniciar la investigación en torno a este caso que ha conmocionado al barrio en que se ha producido en la ciudad de Valencia.

Al parecer, el presunto autor del crimen sufre problemas relacionados con la salud mental. Y había sido ingresado a causa de ellos en el Hospital General de Valencia a instancias de su propio padrastro después de haber sido víctima de un brote psicótico la pasada madrugada, según Levante EMV. Pero ha escapado y ha regresado a su casa, donde supuestamente ha matado a su padre golpeándole con una mancuerna. Después, ha huido, por lo que ahora está siendo buscado por la Policía Nacional.

Se da la circunstancia de que el pasado 3 de abril de este mismo año 2024, otro joven de tan solo 18 años fue detenido después de matar también a su padrastro. La Guardia Civil informó que la víctima era un hombre de 44 años, que murió tras ser apuñalado con un arma blanca presuntamente por su hijastro en una vivienda del concejo asturiano, como publicó OKDIARIO.

En julio de este 2026, las cámaras de seguridad grabaron cómo un hombre de 30 años estuvo a punto de matar a su padre de 70 de un puñetazo brutal en la cara. Los hechos ocurrieron en la localidad de Mora (Toledo). La Guardia Civil detuvo al agresor, que quedó en libertad y regresó a atacar a su madre. Detenido por segunda vez, el hombre fue enviado a prisión provisional.