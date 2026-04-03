Terrible suceso ocurrido en Villaviciosa (Asturias). Un joven de tan sólo 18 años ha sido detenido después de matar a su padrastro. La Guardia Civil ha informado de que se trata de un hombre de 44 años, que murió tras ser apuñalado con un arma blanca presuntamente por su hijastro en una vivienda del concejo asturiano.

Todo ocurrió de madrugada, sobre la 01:00 de la mañana, cuando la Policía Local de Villaviciosa avisó a la Guardia Civil de que se había producido una agresión con arma blanca en un inmueble situado en la calle Jove y Hevia. Supuestamente, la víctima intentaba mediar en una discusión entre familiares cuando fue atacado por su hijastro.

Nada más recibir el aviso, varios efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Villaviciosa se desplazaron hasta el lugar de los hechos, así como especialistas del Laboratorio de Criminalística y del Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que se han hecho cargo de la investigación. Allí encontraron el cadáver del hombre en el portal del edificio.

Activado el protocolo judicial, se procedió al levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal. Según la Guardia Civil, víctima y detenido mantenían una relación de parentesco, al ser el fallecido padrastro del presunto autor.