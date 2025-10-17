Un municipio de Castellón dedica una jornada a la Hispanidad frente a las «falsedades de la izquierda»

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, que dirige el edil y diputado autonómico de Vox, Jesús Albiol, acogerá este sábado la I Jornada de la Hispanidad. El evento, denominado Hispanidad: de la gran obra a los grandes retos, reunirá a filósofos, periodistas y expertos. Y pretende reflexionar sobre un término ahora poco utilizado, el de Hispanidad, y su valor histórico, cultural y espiritual. Quiere, además, «desmontar las falsedades vertidas por la izquierda con una leyenda negra interesada que ha sembrado desafección hacia todo lo español», según ha explicado el propio Jesús Albiol.

La iniciativa surge en un momento en que casi no se realza el término Hispanidad. Un término, el de Hispanidad, que tal como ha explicado Albiol: «No es motivo de vergüenza, sino de orgullo». Y es, también, una jornada de «defensa del legado español» en el mundo. Así, según ha explicado también Jesús Albiol: «España fue la primera nación en reconocer los derechos de los pueblos indígenas». A lo largo de la jornada, los expertos desgranarán «cuál fue la mayor gesta y qué puso en el epicentro del mundo a España como un referente», ha detallado el concejal.

La I Jornada de la Hispanidad en Burriana se celebrará en el Auditorio Juan Varea de la localidad. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa por motivos de aforo. Y se realiza de la mano del Instituto de Sociología y Política (ISSEP). La jornada se iniciará a las 10:30 horas de este sábado y concluirá en torno a las 18:30 horas, también de este sábado, con la proyección de un documental, sobre el nacimiento y desarrollo de la América española. El Ayuntamiento de Burriana está gobernado en la actualidad por Partido Popular y Vox.

Jesús Albiol ha manifestado también que «si mañana nos preguntan a nuestros hijos qué hicimos para evitar la destrucción de Occidente no seré yo quién diga que tuve miedo o que me avergonzó defender la identidad española». Albiol ha hecho también mención al «declive cultural» que sufre Europa, «con una creciente islamización a la que España no es ajena».