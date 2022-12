Mazón exige que Puig diga «si es el jefe de la ‘trama Azud’» y pide una comisión de investigación

Ofensiva total del Partido Popular tras la revelaciones del Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en torno a la presunta financiación ilegal de la campaña municipal de los socialistas en Valencia en 2007 y la de las Generales en esa misma circunscripción en 2008. El presidente del PP valenciano ha exigido hoy al de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos Ximo Puig que explique «si es el jefe de la trama Azud y salga a dar explicaciones urgentes ante la gravedad de los hechos». Mazón, además, ha anunciado la inminente presentación de la petición de para que se ponga en marcha «ya» la comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre este caso.

Mazón ha dicho que el Caso Azud puede «declararse ya como el caso PSOE» y ha advertido de que «lleva camino de convertirse en el Caso Puig», porque, según ha argumentado, las últimas noticias «empiezan a ser de una altísima gravedad» y ha exigido saber «quién es el jefe tal y cómo se deriva de las transcripciones que estamos conociendo».

Ha sostenido, además, que «los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tienen derecho a saber la verdad, con transparencia. Urge una explicación inmediata de Ximo Puig y que se conteste a si es cierto que hay constantes referencias a Puig y a presuntos financiadores de campañas electorales durante años, si esas relaciones eran directas y personales de Ximo Puig y qué papel juega en todo esto su amigo íntimo Manolo Mata», en referencia al abogado del principal imputado en la causa Jaime Febrer y con anterioridad fue el síndico socialista en las Cortes Valencianas, puesto que abandonó para centrarse en la defensa de Febrer en el Caso Azud.

Las preguntas de Mazón a Puig

Mazón quiere saber también «si es cierto que en una de las campañas, las anotaciones corresponden a la verdad y se pagaron dos millones: un millón de € para el PSOE y otro para José Luis Vera, abogado del partido. En la campaña de 2008, donde la cabeza de lista era Fernández de la Vega, Puig también era candidato, y queremos saber quién pagó presuntamente los gastos de esa campaña. Puig, como candidato, tiene algo que decir sobre la presunta financiación irregular, porque hay dopaje electoral externo e interno del PSOE durante varias campañas».

Ha explicado que el PP quiere saber también «si es cierto que hay mordidas de 10 millones de € a través de Acuamed por las obras del trasvase Júcar-Vinalopó. Si tuvo algo que ver la entonces ministra Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE».

Los populares se preguntan además, según ha dicho Mazón «qué significa el mailing de Unión Valenciana, que fue presuntamente facturado a la empresa Gigante por el PSOE y si es cierto que se financió presuntamente a otros partidos para dañar al PP, porque esto puede haber dopado, alterado y financiado irregularmente al PSOE». Se ha preguntado: «¿Qué significan los 10.000 puzzles, 10.000 camisetas y 8.000 mochilas del PSPV facturados a la trama?, o si es verdad que la propaganda de Juventudes Socialistas fue pagada por la trama».

Puig y la campaña interna

«Parece -ha dicho- que hasta se pudo pagar la campaña interna en las primarias para hacer secretario general a Ximo Puig. Hay en los papeles más referencias directas con los empresarios de la trama». Y se ha preguntado finalmente cuál es el papel de Manuel Mata: «Es miembro de la trama además de amigo de Puig».

Finalmente, ha señalado que si Puig «en 2016 era secretario general del PSPV -Partido Socialista del País Valenciano- y presidente de la Generalitat Valenciana» cuando el tesorero del PSPV Pepe Cataluña dice que ‘ya he hablado con el jefe’, ¿ a quién se refiere?, ¿qué otro jefe puede haber por encima del secretario general y del presidente? Lo cierto es que ahora ya sabemos que Puig mandó a Mata a tapar todo lo posible. Estas dudas son de la UCO, de la Guardia Civil», por lo que ha agregado que ante todo ello: «No cabe el silencio ni decir no a esta Comisión de Investigación».

Comisión de investigación

La Comisión de investigación a la que Mazón se refiere es otra medida de calado de las adoptadas por el PP valenciano en torno al Caso Azud. En concreto, ha anunciado la presentación de una solicitud en las Cortes Valencianas para que se ponga en marcha ya la comisión de investigación sobre el Caso Azud. «La resolución está aprobada. Y nosotros exigimos la puesta en marcha cuanto antes para que se resuelvan las gravísimas consecuencias políticas que puedan derivarse», porque «independientemente de las actuaciones judiciales, es necesario que se diriman las responsabilidades políticas. Y eso, es en las Cortes».

Además, Mazón ha explicado que la puesta en marcha de esa comisión de investigación con carácter inminente: «No es una solicitud. Es una exigencia moral de transparencia. Y de dar explicaciones que no se nos dan». «Si Puig no tiene nada que ver en todo esto tras más de 40 años militando en el PSPV, no deberían poner ninguna pega».