Mazón abandera la identidad valenciana frente a los ‘países catalanes’: «No somos apéndice de nadie»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha vuelto a abanderar este martes la identidad de la Comunidad Valenciana frente a la permanente presión de los independentistas que intentan situar a este territorio como una parte de lo que estos últimos denominan países catalanes. Frente a ello, Mazón ha defendido este martes que «no somos el apéndice de nadie». Mazón ha asegurado que mientras el PP esté al frente del Gobierno de la Generalitat Valenciana y siga habiendo una Constitución española y un Estatuto de Autonomía, esto «no va a ocurrir». «Cada vez que alguien levante una bandera diciendo países catalanes, nos va a tener a nosotros enfrente», ha enfatizado.

El presidente valenciano se ha convertido en el adalid de la identidad valenciana frente al desafío independentista catalán. Una postura que ha enrabietado hasta el extremo a los separatistas catalanes, hasta el punto de quemar una imagen suya en Barcelona.

A día de hoy, ni el presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat de Cataluña el también socialista Salvador Illa, el alcalde de Barcelona Jaume Collobi, igualmente socialista y la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Universidades Diana Morant hayan condenado estos hechos ni hayan reclamado la apertura de una investigación.

Este martes, Carlos Mazón ha reunido a primera hora al Comité de Dirección de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Y, al término de esa reunión ha advertido que él va a seguir defendiendo los intereses de la Comunidad Valenciana en materia de financiación autonómica, agua, infraestructuras e inmigración «frente a los privilegios e injerencias de otros territorios». Una alusión muy clara a los acuerdos de Sánchez para que Illa haya sido investido presidente de la Generalitat de Cataluña y contra los afanes expansionistas del independentismo catalán.

Pero, además, poco después, ha afirmado que él sabe que los independentistas catalanes van a seguir quemando su fotografía. También, ha recordado que tanto ERC como Junts «vienen hablando de países catalanes». Y, frente a ello, ha advertido que mientras el PP «esté en la Comunidad Valenciana y haya una cosa que se llama Constitución y Estatuto de Autonomía no va a ocurrir».

Mazón se ha manifestado así en una entrevista en Espejo Público, donde ha avisado también que «cada vez que alguien levante una bandera diciendo países catalanes nos va a tener a nosotros enfrente». El presidente valenciano ha dejado claro también que los valencianos «no somos el apéndice de nadie, no somos el hermano pequeño de unos supremacistas de nada, no somos los aplaudidores de la supremacía de nadie. No va a ocurrir».

Finalmente, ha manifestado, en relación a la quema de su imagen por parte de independentistas catalanes de Arran, los denominados cachorros de la CUP, que «quemen todo lo que quieran, que yo voy a estar aquí, el PP va a estar aquí y la Comunidad Valenciana va a estar aquí. Ya está bien».