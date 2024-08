Los cachorros de la CUP se jactan de que Collboni permitió la pancarta supremacista que criticó Mazón

Arran Barcelonés, una organización juvenil considerada como los cachorros de la independentista CUP, se ha jactado en sus redes sociales de que el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo alcalde es el socialista Jaume Collboni, no ordenó en ningún momento la retirada de la pancarta que Carlos Mazón exigió quitar de las fiestas de Gracia, al considerarla un «insulto supremacista».

En esa pancarta, Arran daba la «bienvenida» a las fiestas Gracia asegurando que «esto no es España. Somos países catalanes». Mazón exigió que la retirada esa pancarta este 17 de agosto. Cuatro días después, el 21 de este mismo mes, es cuando se quemó la imagen con la cara del presidente de la Generalitat Valenciana, sin que hasta la fecha ni el Consistorio ni la Generalitat de Cataluña. Esto es, ni Jaume Collboni ni Salvador Illa, hayan reaccionado.

Ahora, tras el monumental escándalo que ha levantado la acción vandálica, Arran se ha jactado de que el Ayuntamiento de Barcelona y, por tanto, Jaume Collboni, no retiró la pancarta. Y lo ha hecho a través de una publicación en sus redes sociales: «Carlos, la pancarta permaneció intacta toda la Fiesta Mayor, por eso quisimos enviarte el ‘calentamiento’ quemando esta imagen. Seguro que te suena. un abrazo». El texto de la publicación concluye con un «somos países catalanes».

Los hechos, de extrema gravedad, arrancan cuando el primer día de las fiestas de Gracia aparece colgada una pancarta en la que se asegura que no es España, sino que «somos los países catalanes». De inmediato, Mazón reacciona, porque es consciente de que esos países catalanes implican para los independentistas la inclusión de la Comunidad Valenciana. Exige a las autoridades catalanas la retirada de la misma a través de una publicación en sus redes sociales. Y recuerda, en esa publicación, que en la Comunidad Valenciana «no nos arrodillamos».

La respuesta de Arran a Mazón no se hace esperar. Queman una imagen con su cara. Y, también, una bandera de España. Pero Mazón no se arredra. Al contrario, les planta cara: «Podéis quemar mi cara y hacerme lo que queráis», apunta en su respuesta, en la que incluye que a la Comunidad Valenciana «se la respeta» y que quien no lo haga le tendrá «enfrente con todas las consecuencias». Añade finalmente un mensaje muy directo: «La patochada soberanista toca a su fin».

A día de hoy, ni el presidente de la Generalitat de Cataluña el socialista Salvador Illa ni el alcalde de Barcelona el también socialista Jaume Collboni han publicado en sus redes sociales condena alguna a la quema de la imagen del presidente valenciano. La impresión que cunde es que los hechos vandálicos acaecidos en Gracia, sencillamente, se han dejado pasar. Y ello, a pesar de que la víctima ha sido nada menos que el presidente de otra comunidad autónoma, nada menos que la Valenciana.

Pero, a esta última, los independentistas catalanes la consideran parte de esa ensoñación suya que son los países catalanes, junto a las Islas Baleares y a parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se da la circunstancia de que, en el caso de Jaume Collboni, este último debe la Alcaldía de Barcelona al apoyo que en su día le prestó el PP para evitar que el separatista Xavier Trias estuviera al frente del Consistorio. Ahora, sin embargo, tal como adelantó OKDIARIO este 24 de agosto, Collboni ha decidido incorporar a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al Gobierno municipal. Un movimiento que llevará a cabo tras la Diada, que es este 11 de septiembre.

El sepulcral silencio socialista en torno a esta acción vandálica contrasta con el firme apoyo con el que desde el PP se ha respaldado a Carlos Mazón. El presidente valenciano también ha recibido muestras de afecto desde otras formaciones. Uno, muy significativo, el del ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Barrera, de Vox, que en su perfil de X ha retuiteado la publicación del propio Carlos Mazón.