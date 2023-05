María José Catalá: «El Gobierno de Ribó pretende ser amigo del delincuente antes que del ciudadano»

María José Catalá (Valencia, 1981) transmite esperanza, la del cambio de ciclo que puede poner fin al ochenio negro del nacionalista Joan Ribó y su deriva catalanista en el Ayuntamiento, perpetrada con la complicidad del PSOE. La ciudad de las Fallas es la joya de la corona para los dos grandes partidos nacionales, que medirán aquí sus fuerzas el 28M sabiendo que su resultado será «determinante» en las autonómicas del mismo día y en las generales de finales de año. Sin embargo, nada disuade a la candidata del PP, licenciada en Derecho y abogada, evidenciando que se hace más fuerte con la presión, sobre todo al saber que tiene muy cerca el poder devolver a Valencia al esplendor y crecimiento de la etapa de Rita Barberá, de quien también conjuga su vecindad y fervor por la tierra. Así afronta Catalá la recta final hacia las urnas, con decisión, alegría y un programa de choque para evitar «cuatro años más de decadencia».

PREGUNTA.- Además de consejera, usted ha sido alcaldesa de Torrent. Lo fue con 26 años. ¿Qué experiencia de aquella etapa le puede servir ahora?

RESPUESTA.- La verdad es que gran parte, porque es un ayuntamiento de los más grandes de la provincia de Valencia y además yo era muy joven. Llevaba gobernando toda la democracia el Partido Socialista y por tanto me encontré en una situación compleja. Fui la primera mujer y la primera alcaldesa del PP que gobernó la ciudad de Torrent. Ahí aprendí gestión municipal, pura y dura, y sobre todo, gestión de cercanía. Yo creo que la política municipal tiene que ser cercana y en ese sentido ahí desarrollé una faceta de proximidad que yo creo que es muy necesaria en este momento en una ciudad que tiene un alcalde bastante lejano, bastante ausente. Hay que aplicar de nuevo esa gestión cercana y próxima a los problemas de la calle.

P.- Se oye mucho que Valencia se ha barcelonizado siguiendo la política corrosiva de Ada Colau… ¿Es así?

R.- Absolutamente. Tenemos problemas comunes que no teníamos: suciedad, falta de seguridad ciudadana, ocupación irregular de viviendas, tolerancia a este tipo de cuestiones. También el tema de la okupación y una política muy poco ambiciosa. En cuanto llega inversión extranjera, el capital económico y el talento social de la ciudad se va diluyendo, se va a otras capitales que son más competitivas fiscalmente y en la inversión, como por ejemplo Madrid o Málaga. Yo siempre digo que Valencia se está barcelonizando porque Joan Ribó sigue los pasos de Colau.

Necesitamos 500 efectivos más en la calle. Tenemos una ratio de policías por debajo de la media en todas las capitales españolas. Casi todas las quejas de los ciudadanos vienen por el tema de la limpieza, desertización, poda, aseo urbano. El tema de la ocupación irregular. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor número de ocupaciones irregulares y se tiene mucha tolerancia a esta situación. De hecho, había una unidad específica de la Policía local que desaparece nada más llegar a ellos. Por no hablar de que no sólo nos estamos barcelonizando, sino que además, nuestros gestores a veces parece que trabajan más para Colau que para Valencia. Dejan pasar la Copa América para que se vaya a Barcelona y desde luego, imitan absolutamente todas las políticas fracasadas de gestión que se están aplicando en Barcelona.

P.- ¿Cuáles serán sus primeras medidas para revertir la controvertida gestión de Ribó?

R.- Bajada de impuestos. Porque además los últimos ocho años después de las elecciones, siempre se han subido los impuestos. No se tuvo en cuenta la pandemia, la crisis que tenemos en este momento, la inflación desbocada, los costes energéticos… Hay que bajar los impuestos por dos razones: para ayudar a las familias, y en segundo lugar, para hacer más competitiva la ciudad de Valencia en la inversión extranjera. Tres de cada cuatro euros se van a Madrid y es por algo, porque es más competitiva desde el punto de vista fiscal.

«Quiero recuperar la Policía de barrio porque es un instrumento fundamental para recuperar la sensación de seguridad»

Y en segundo lugar, como decía, creo que el tema de la seguridad ciudadana es muy importante. Hay que recordar que desde el año 2019 se ha incrementado en un 25% la tasa de criminalidad en la ciudad de Valencia, un 25% por encima de otras grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Málaga. La segunda medida sería reforzar la Policía local con esos 500 efectivos más para tener una ratio adecuada, dotarlos de medios, dotarlos sobre todo de respaldo institucional, que les hace mucha falta también, e intentar que esas dos medidas, seguridad, limpieza también y bajada de impuestos, transformen de forma rápida el panorama de la ciudad de Valencia.

P.- Valencia es la tercera ciudad de España, pero su índice de delincuencia supera a Madrid y Barcelona. ¿Faltan medios, ideas o un proyecto para acabar con la delincuencia en Valencia?

R.- Falta de todo. Faltan prioridades. Falta tener en cuenta que incrementar un 25% la tasa de criminalidad desde el año 2019 nos tiene que hacer pensar. Estar por encima de la tasa de delincuencia de Madrid, de Barcelona, ​​nos tiene que hacer pensar. Faltan efectivos en la calle, faltan policías, faltan medios, falta una hoja de ruta para recuperar la sensación de seguridad en la ciudad. Falta no ser tolerante con el delito, con la irregularidad, no pretender ser los más amigos del delincuente, sino ser los más amigos del vecino y del ciudadano. Creo es que falta una hoja de ruta y prioridades claras. Tengo claro que voy a tener que dedicar gran parte de la tasa de reposición municipal a dotar de efectivos policiales a la plantilla, que quiero recuperar la Policía de barrio, porque para mí es un instrumento fundamental para recuperar la sensación de seguridad y que tengo que respaldar y dignificar la labor del policía local, porque en este momento no se sienten respaldados y creo que hay que darle las gracias todos los días.

P.- ¿Por qué es importante para el PP que haya una gran participación en la ciudad de Valencia el 28 de mayo?

R.- Pues la verdad es que es muy importante, porque Valencia está en un momento determinante. Es decir, cuatro años más de una Valencia en decadencia pueden convertirnos en una ciudad que le cueste mucho volver a remontar el vuelo. Entonces, yo lo que hago es un llamamiento a la participación en las elecciones, a intentar pensar en el voto útil. Hay alternativas que es dudoso que puedan llegar al 5% de la barrera electoral. Y todos esos votos que no llegan al 5% se van a la basura. Es una pena. Lo que queremos, nuestra voluntad, es que Ribó se vaya del Ayuntamiento, que se acabe este gobierno nacionalista, que tiene el respaldo del Partido Socialista. Y si lo queremos cambiar, el único voto útil es votar al Partido Popular.

P.- ¿Qué le parece que Yolanda Díaz haga campaña por Compromís en el Ayuntamiento y por Podemos en la Comunidad?

R.- El Ayuntamiento lleva cuatro años sin representación de Podemos en la ciudad de Valencia. Y Compromís se ha alineado con Yolanda Díaz por una cuestión electoral pura y dura, por alineación de intereses. Lo único que tengo que decir es que la izquierda a nivel nacional nos ha llevado a la peor ley contra las mujeres, que es la ley del sólo sí es sí, la ley más lesiva de toda la democracia española contra las mujeres que han sufrido agresiones sexuales. También nos ha llevado a una gestión económica absolutamente destarifada, a situaciones institucionales que no se deberían de haber producido, a un descrédito internacional evidente, y no ha favorecido en absoluto, ni mucho menos, ni siquiera sus propias competencias, que son generar empleo y generar oportunidades en toda España. Por lo tanto, si Joan Ribó pretende y quiere alinearse con Yolanda Díaz, pues allá él. Yo prefiero alinearme con un líder cuya experiencia de gestión en Galicia es intachable.

P.- Usted también es la portavoz en las Cortes valencianas. ¿Cómo ve la batalla en la Comunidad? Si Podemos llega al 5%, ¿se salvará Ximo Puig?

R.- Estamos con unos bloques igualados, pero ya llevamos varios sondeos que nos dan un incremento de voto al Partido Popular y al bloque de centroderecha. Tenemos en este momento una situación muy óptima. Hay que trabajar mucho las áreas metropolitanas. Alicante desde luego; es un tirón electoral espectacular que hemos gestionado y vamos a seguir gestionando porque la verdad es que es una fortaleza del Partido Popular. La ciudad de Valencia va muy bien y es una de las más importantes a efectos numéricos para alcanzar ese objetivo. El área metropolitana de la ciudad también es muy importante para nosotros, y Castellón, por supuesto, también lo es en las Cortes Valencianas. Estamos en posición de ganar las elecciones y gobernar con independencia de lo que pase con Podemos.

P.- ¿Qué le parece que Génova esté volcada en la Comunidad Valenciana en esta campaña?

R.- Noto un poquito de presión. No, es una broma. Vamos a ver, ciertamente nos están ayudando mucho. No puedo quejarme ni mucho menos, porque nos dicen que sea todo como nosotros veamos. Nos preguntan muchísimo. El criterio para hacer algunos actos aquí… ciertamente se han volcado con Valencia, a que ha venido todo el mundo en Fallas. Tendremos un gran acto que nadie, ningún otro partido, hará en la plaza de toros de Valencia. Y el presidente Feijóo no ha dejado de venir, es decir desde que se presentó como candidato a presidir el Partido Popular, que inició su campaña como candidato en Valencia hasta el día de hoy. Puede haber venido del orden de siete u ocho veces. Es casi una barbaridad y estoy muy agradecida porque además creo que muestra simpatía, empatía y confianza. Esas cuestiones son muy importantes para los valencianos.

P.- El sábado en la Plaza de Toros. ¿Se pondrá chaqueta roja, como hacía Rita Barberá en las grandes ocasiones? ¿Qué tributo rendirá a Barberá si es alcaldesa? No sólo hablo de algún homenaje, sino también de continuación de su obra política.

R.- Bueno, yo soy más de blanco. A mí me gusta muchísimo el blanco y voy casi siempre vestida de blanco. Me gusta la transparencia que muestra el blanco. Para mí es importante y me siento muy cómoda con el blanco. Y posiblemente vaya de blanco ese día. En cualquier caso, he de decirte que Rita es una referencia del municipalismo español, no solo en Valencia, sino a nivel de toda España. Y por supuesto, creo que esta ciudad y esta sociedad tienen una asignatura pendiente con la alcaldesa y por eso yo en el primer pleno municipal, si es posible, me gustaría nombrarla alcaldesa honoraria a título póstumo de la ciudad de Valencia y poner su nombre al Puente de las Flores, que es el puente más importante. Uno de los que más cariño le tenía. Puente de las Flores ‘Alcaldesa Rita Barberá’. Esto está hablado con la familia. Ciertamente creo que es un merecido homenaje a una persona que se dejó la piel por esta ciudad y que merece todos los respetos de todos los valencianos y todos los españoles. También está la ambición de abrir Valencia al mar, que es una ambición compartida. Vamos a vehiculizarlo de otra manera, pero es una ambición compartida. Ella lo tenía claro y nosotros vamos a poderlo desarrollar.

Vea aquí la entrevista entera