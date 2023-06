Los mails del caso Oltra han confirman que indagó sobre los abusos de su ex marido antes que el juez y que supo de ellos y maniobró cuando ya la investigación judicial estaba en marcha. Precisamente, éste no es un tema menor, puesto que, tanto el juez instructor, como el fiscal han recriminado en varias ocasiones a los funcionarios que pasaron por el juzgado de Valencia que instruye esta causa que a pesar de conocer las actuaciones fiscales, la consejería inició una «instrucción paralela», a pesar de que la menor había denunciado el problema ya en febrero de 2017. De hecho esta instrucción paralela habría comenzado en agosto, una vez que la Fiscalía de menores comenzó a requerir información a la consejería de Oltra.

La Fiscalía del Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acusó a Mónica Oltra de tres delitos: supuesta prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en el caso de la menor abusada por su ex marido. Según la propia Oltra, que tuvo que dimitir por su imputación, ella se enteró el 4 de agosto de 2017 y el 8 de agosto a las dos de la tarde ya se cruzaba el primer mail entre Enric Juan Alcocer, entonces director general de Inclusión Social y Miguel Real, jefe del gabinete de Oltra y su primer marido. Ese mail lleva varios archivos adjuntos, como los correos intercambiados con la Fiscalía de Menores, el informe de la psicóloga de la Generalitat, y el auto de orden de alejamiento de la menor dictado contra el ex marido de Oltra por un juzgado.

La menor María Teresa Tanco denunció los abusos a una trabajadora social del Comité Antisida de Valencia en febrero de 2017 que lo puso en conocimiento del centro de menores de la consejería inmediatamente. Lo que hizo entonces la dirección fue remitir a la menor a una psicóloga que no creyó a la menor. Pero no fue hasta la intervención de la Policía en agosto cuando se inició una investigación judicial. En varias ocasiones, la Fiscalía de Menores preguntó por qué no había sido informada seis meses antes cuando se conoció el caso. Éste es el origen de la imputación de Mónica Oltra y de parte de su gabinete en este caso.

De hecho Enric Juan Alcocer tiene un total de 8 correos relacionados con la causa con Gema Plaza y Amparo Nogués, subdirectora y directora respectivamente de la Dirección General de Infancia y Adolescencia. En ellos, además de documentos, se intercambian números de teléfono como el de la directora del centro de menores, conocedora de la situación de la niña abusada desde febrero de 2017.

En un correo enviado el 10 de agosto de 2017 la subdirectora Gema Plaza preguntaba a su superiora, Amparo Nogués, sobre las medidas que ha adoptado el centro para cumplir la orden de alejamiento del educador respecto a la menor dictada por un juzgado como medida cautelar. La medida consistió primero en cambiar de turno y actividad al ex marido de Oltra y después trasladar a la menor a otro centro.

La Fiscalía ya indicó en su escrito de acusación que los indicios de presunta prevaricación son imputables sólo a la ex vicepresidenta valenciana «habida cuenta de que a lo largo de toda la exposición razonada se advierte que se siguió en la Conselleria de Igualdad» una «idea directriz de ocultar los hechos» y «cuando salieron a la luz, la finalidad de desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad».

En cuanto al abandono de menores, la fiscal entendía que el delito es imputable tanto a Oltra como a los demás investigados, pues «el hecho de no denunciar los abusos ante la Policía, Fiscalía de Menores» supuso un «incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo», según dice el fiscal en su escrito. Este supuesto delito, el fiscal no sólo lo atribuye a Oltra, sino también a todos los imputados.

La defensa de Oltra mantiene que se enteró del caso de los abusos de su ex marido a una menor tutelada el 4 de agosto del 2017 y que, a partir de ese momento, ordenó a su equipo que investigara qué había pasado. El análisis de los correos electrónicos desvela ahora que los mails del equipo de Oltra referidos al caso de la menor comenzaron a intercambiarse cuatro días después de la fecha en la que, según Oltra, conoció la situación de su ex marido, condenado a cinco años de cárcel por los abusos y pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Otro correo importante está fecha el 18 de agosto cuando Amparo Nogués, directora general de la Infancia remitió a Enric Juan y a Rosa Molero, directora general de Igualdad de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas valenciana, número tres de Oltra, un correo donde se informa que se «va a proceder a instruir el expediente informativo, nombrando instructor y siguiendo el procedimiento establecido», a pesar de ya estar en curso una investigación judicial.

Por eso Vicente Ríos, juez instructor de la causa, sostiene que la consejería realizó una investigación paralela por parte de la conselleria de Igualdad para «desacreditar la versión de la menor» y que el departamento autonómico nunca debió de haber actuado en paralelo a las diligencias del Ministro Público.