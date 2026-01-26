Llorca retoma con las diputaciones la transferencia de competencias impropias atascadas con Ximo Puig

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha cerrado este lunes su alianza y colaboración con las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia para impulsar las políticas de una y otras instituciones en todo el territorio valenciano a través de una hoja de ruta común: «Los ciudadanos quieren soluciones y no saben a qué Administración corresponden las competencias. Por eso, es muy importante coordinarse», ha dejado como clave el propio Pérez Llorca al respecto.

En concreto, Pérez Llorca se ha reunido con los presidentes de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; de Castellón, Vicent Mompó. Y la presidenta de la Diputación de Valencia, Marta Barrachina. En esas reuniones, el presidente de la Generalitat y los de las diputaciones han comenzado a tratar también la transferencia a la Generalitat de las competencias que les son impropias. Una cuestión atascada la pasada legislatura con los Gobiernos de Ximo Puig

En síntesis, Pérez Llorca ha fortalecido el frente común con las diputaciones en las materias clave. Esa alianza ya la comenzó a tejer en la Feria Internacional del Turismo (FITUR). Allí, el presidente de la Generalitat dedicó una jornada completa a reunirse con los responsables de cada una de esas diputaciones, para analizar la estrategia turística de este 2026.

Así, y de cara al tramo final de la legislatura, en materia de sanidad, Pérez Llorca ha trasladado su voluntad de fortalecer la atención primaria en los pequeños municipios, a los que también buscará soluciones frente al riesgo de despoblamiento. Pero, sobre todo, Pérez Llorca ha defendido la necesidad de seguir reclamando el agua que necesita «especialmente el sur de la provincia de Alicante» ante un Gobierno, el de Pedro Sánchez, «que actúa sin rigor técnico», en clara alusión a los más de 20 recortes del Tajo-Segura.

También ha dejado patente el interés en potenciar brigadas de trabajo para el mantenimiento de los pequeños municipios. Esencialmente en lo referido al desbroce y limpieza de barrancos y en colaboración con las confederaciones hidrográficas. El desbroce de barrancos resulta fundamental ante la amenaza de nuevas riadas. Pero también a la hora de evitar la propagación de incendios forestales. Una cuestión que será clave de cara al próximo verano.

Además, ha señalado el objetivo común de fortalecer las señas de identidad valencianas con un nuevo marco normativo para fortalecer las actividades propias de la Comunidad Valenciana. Pérez llorca ha abogado por una «promoción directa, real y cercana» de la lengua valenciana a través de los municipios: «Es mucho más efectiva».

En el caso de la Diputación de Valencia, Pérez Llorca y Mompó han acordado trabajar conjuntamente para transferir las competencias impropias de la Administración provincial a la autonómica. Se trata de una reivindicación que las instituciones provinciales ya tenían en la etapa de Ximo Puig y Mónica Oltra y que nunca llegó a ser reconocida por aquel Gobierno.

La propuesta de la Diputación de Valencia ha sido la de crear comisiones mixtas para supervisar la transición, resolver incidencias y establecer indicadores de rendimiento y calidad para evaluar la eficacia del traspaso del Hospital general, el de Salud Mental de Bétera, la Escuela de Formación Profesional de la Misericordia, entre otras competencias que la Diputación sigue ejerciendo pese a ser autonómicas. Y que tienen un coste para la Administración provincial.

En el caso de la Diputación de Alicante y en relación con la salud mental, Pérez Llorca ha señalado que uno de los primeros convenios que se firmó, en referencia a la actual legislatura, fue con esta institución y que si todo se cumple como está previsto, este mismo año 2026 se iniciarán las obras por parte de la Diputación para adaptar el edificio «en el que la institución provincial asumía una competencia impropia y que permitirá, además, de que la Generalitat asuma esa competencia, fortalecer el sistema con más camas».

En el caso de la Diputación de Castellón, Pérez Llorca y Marta Barrachina han acordado seguir trabajando en proyectos estratégicos, como el plan de inversiones para la mejora de infraestructuras deportivas, los incentivos dirigidos a jóvenes ganaderos para fortalecer el sector rural, el denominado Plan Futur Provincia o, lo que es lo mismo, la estrategia de desarrollo económica y social para definir el futuro de la provincia de Castellón, las infraestructuras hídricas pendientes o la recatalogación de carreteras.